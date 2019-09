Magical wint de Quipco Irish Champion Stakes

Aidan O'Brien heeft de Irish Champion Stakes al zeven keer gewonnen en voegde daar vanmiddag de achtste keer aan toe. En hoe! Het was Hunting Horn (ook bij O’Brien in training) die na de start de leiding nam met Magical (Galileo x Halfway to Heaven) in zijn slipstream. Vierhonderd meter voor de finish nam Magical onder jockey Ryan Moore de leiding over en gaf die niet meer af. Magical finishte 2 ¼ lengte voor haar stalgenoten Magic Wand en Anthony van Dyck. De Japanse superster Deirdre - winnaar van de Nassau Stakes in Goodwood - werd knap vierde.

De Irish Champion Stakes is een groep 1 race te Leopardstown (Ierland) over 2000 meter voor Engelse volbloeds die in Ierland zijn gefokt of uit Ierland afkomstig zijn. De race werd voor het eerst in 1976 in het Ierse renprogramma opgenomen en werd toen gewonnen door Malacate. De race maakt ook deel uit van de voorbereidende races voor de Prix de l’Arc de Triomphe, de British Champion Stakes te Ascot en het Breeders ‘ Cup weekend. Golden Horn won deze race in 2015 voordat hij de Arc binnenhaalde. Sea The Stars deed dat in 2009.

De Arc

Magical en alle overige deelnemers aan deze race staan ingeschreven voor de Arc. Magical begon haar “Arc” campagne met drie opeenvolgende overwinningen en voltooide haar hattrick in de Tattersalls Gold Cup in Ierland in mei. Magical werd in drie races tweede achter Enable en Crystal Ocean (die zijn ren carrière afgelopen donderdag vanwege een pijpbeen blessure in rook zag opgaan) en geldt met Enable als een van de favorieten voor de Arc..

Zoon van O’Brien wint de Coolmore Fastnet Rock Matron Stakes

Trainingskwaliteiten zitten in de familie O’Brien in de genen. Joseph O’Brien, zoon van Aidan en verdienstelijk jockey voor zijn vader, hing zijn rijlaarzen in de wilgen en begon een paar jaar geleden aan zijn carrière als trainer. Hij versloeg zijn vader wel vaker in topraces en vanmiddag deed hij dat onder luid gejuich van het publiek te Leopardstown met het winnen van de Coolmore Fastnet Rock Matron Stakes, een ren over 1600 meter.

Met zijn driejarige merrie Irdessa (Ruler of the World x Senta’s Dream) won Joseph al de Pretty Polly Stakes in juni en liet haar tot vandaag 56 dagen niet koersen. Dat pakte goed uit want met ¾ lengte won Irdessea voor topfavoriet Hermosa en Just Wonderful die beide bij zijn pa in training staan.

Bron: Horses.nl