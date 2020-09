Magical wint wéér magisch de Quipco Irish Champion Stakes

Het is het Irish Champion Stakes weekend en alle aandacht ging uit naar de clash tussen Ghaiyyath, het door Longines hoogst gedoteerde renpaard ter wereld van Godolphin en de Ierse supermerrie Magical die eigenlijk eind vorig jaar de fokkerij zou ingaan en geboekt stond voor een dekking door No Nay Never maar op aandringen van het stalpersoneel van trainer Aidan O’Brien in training bleef. Een goede keus, want ze wint nog steeds.

De vijfjarige Magical (Galileo x Halfway To Heaven) finishte vier keer achter de Engelse supermerrie Enable en komt haar rivale weer tegen in de Prix de l’Arc de Triomphe op 4 oktober a.s.

Zes topdeelnemers

De ren over 2000 meter voor Engelse volbloeds die in Ierland zijn gefokt of uit Ierland afkomstig zijn kende zes topdeelnemers. De ren werd voor het eerst in 1976 in het Ierse renprogramma opgenomen en maakt deel uit van de voorbereidende rennen voor de Prix de l’Arc de Triomphe, de British Champion Stakes te Ascot en het Breeders’ Cup weekend.

Schitterende ren

In een zeer spannende ren met dito eindstrijd versloeg Magical de tweede aankomende Ghaiyyath met ¾ lengte. De door O’Brien getrainde Armory finishte met 1 ¾ lengte daarachter als derde.

Een tegenstander er naast

Trainer O’Brien: “Magical strijdt het beste als zij haar tegenstander naast zich heeft liggen en letterlijk en figuurlijk recht in de ogen kan kijken. Als dat gebeurt dan geeft Magical niet op en vecht dan door tot aan het einde. Jockey Seamie Heffernan weet dat ook en hij heeft Magical een perfecte ren gegeven en dat moment afgewacht. Alle lof voor het stalpersoneel die de merrie in training hebben gehouden en de koerstactiek van Seamie. Wat Magical altijd wil, is een paard zien en zij wil dan vechten en dat was onze koerstaktiek. Het was de bedoeling om haar naast Ghaiyyath te brengen en Seamie zou Ghaiyyath volgen in welk stadium van de ren dan ook. Hij heeft haar een schitterende ren bezorgd.”

Twaalfde overwinning

Voor Magical was het de twaalfde overwinning in haar carrière, waaronder zeven Groep 1 rennen. O’Brien won deze ren voor de negende keer en voor Seamie Heffernan was het de derde keer. Het belooft een van de mooiste Prix de l’Arc de Triomphe sinds jaren te worden met deelnemers als onder meer Enable, Ghaiyyath, Magical en Love.

Bron: Horses.nl