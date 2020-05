Makkelijke zege voor Contrail in de Japanse Derby

Contrail gold als tweejarige al als ongeslagen kampioen van Japan. Bij zijn seizoendebuut als driejarige maakte Contrail de verwachtingen van de betrokkenen waar door de 80ste editie van de Satsuki Sho (de Japanse 2000 Guineas) te winnen. Vandaag zette Contrail zijn weg naar de Triple Crown voort met de overwinning van de klassieker der klassiekers voor driejarige paarden: de Derby met een prijzengeld van ruim € 3,6 miljoen waarvan ruim € 1,6 miljoen voor de winnaar.

Hoewel de afstand van de Derby vierhonderd meter langer is dan Contrail in zijn ren carrière heeft gekoerst, baarde dat trainer Yoshito Yahagi geen zorgen:“Het paard is goed in balans, zijn achterhand is meer ontwikkeld en hij loopt soepel. Tussen zijn oren zit het ook goed en ik verwachtte al dat de afstand prima voor hem zou zijn. Mijn verwachtingen zijn uitgekomen.”

De manier waarop hij won

Ook Yuichi Fukunaga, de jockey van Contrail, had voor de koers al alle vertrouwen in het paard: “Ik denk dat de manier waarop hij de Satsuki Sho won liet zien hoe goed hij is geworden. Ik ken hem goed en hij heeft geen signalen afgegeven waardoor ik mij zorgen zou moeten maken.” Contrail zette tot op heden zijn vier startsom in vier overwinningen. Op het renprogramma van de driejarige hengst staan de Kikka Sho (de derde ren in het Triple Crown programma) en/of de Prix de l’Arc de Triomphe die beide in oktober a.s. verreden worden.

