Manama Gold wint onder Adrie de Vries de UAE Oaks

De twaalfde DWCC meeting was een hele mooie. De eerste hoofdren was de Group III Longines UAE Oaks (ren van 1900 meter op zand) waarbij Adrie De Vries op de driejarige merrie Manama Gold (Star Guitar x Charged Cotton) favoriet was. Manama Gold toonde wederom haar klasse en uithoudingsvermogen, maar De Vries moest haar in de laatste honderd meter meer aansporen dan in de voorgaande rennen om in dit geval Mizzyaan van een overwinning te weerhouden. Een hattrick voor de driejarige merrie, die nu drie uit drie starts heeft gewonnen.

De Vries was na afloop zeer tevreden. Hij meent dat de merrie nu zelfs nog niet op haar best is, omdat zij nog in de groei zit. Hij verwacht dan ook dat zij volgend jaar nog beter zal zijn. De toekomst ziet er dus goed uit en De Vries won met de ren voor eigenaar Victorious een kleine 106.000 euro. Stalgenoot Lightning Paradise werd derde op 2 ¾ lengte afstand.

Derde plaats voor Tactical Bound

In de Al Bastakiya, een listed ren over 1900 meter op zand, finishte De Vries als derde op de driejarige Tactical Bound met 5 ¾ lengte achter Auto Bahn. Hij en winnaar Killer Collect vochten een hevige strijd om de winst. Met die derde plaats verdiende De Vries voor Victorious ook nog eens 20.000 euro.

De Vries gehinderd op Sean

De laatste etappe richting de finish van de Group II ren over 1800 meter op gras zag er veelbelovend voor Sean, die De Vries voor trainers Ed en Simon Crisford bereed. Echter met nog 175 meter te gaan hinderde jockey Tom Marquad op Make Me King de combinatie dusdanig, dat De Vries vol op de rem moest gaan. Dat het een dapper paard is bewees Sean door een paar galopsprongen verder zijn eindsprint weer op te pakken, maar het kwaad was toen al geschied. De combinatie finishte alsnog op een knappe derde plaats achter Naval Power van Godolphin, maar een tweede plaats had erin gezeten als zij niet gehinderd waren. Qua prijzengeld scheelde het ook nogal met 42.764 euro voor een tweede plek tegenover 21.382,00 euro voor een derde plek, die De Vries uiteindelijk behaalde.

Hattrick Barzalona

De vierjarige Naval Power (Teofilo x Emirates Rewards) had meer dan een jaar niet gekoerst, maar stormde toch heel gemakkelijk vanuit de achterhoede naar voren om met twee lengten te winnen. Jockey Barzalona werd vervolgens voor de tweede keer gehuldigd nadat hij op English Rose voor Godolphin de Balanchine over 1800 meter op gras ook al won. Voor Godolphin was dit de tiende overwinning. Voor Barzalona bleef het daar niet bij, want in de Longines Conquest over 1200 meter op zand won hij op de vierjarige Al Muzn (oasis Dream x Queen’s Pearl). De combinatie vertrok aan de buitenkant van het veld en spurtte snel van start. Met Ashgar Asser bepaalde hij het hoge tempo. Beide paarden bleven dat richting de finish doen en het zag er naar uit dat Border Edge, die aan de binnenkant opkwam, zou gaan winnen ware het niet dat krachtpatser Al Muzn bleef volhouden en de ren won. Barzalona kon na afloop van de ren voor de derde keer gehuldigd worden.

Siskany wint

Godolphin had twee deelnemers in de Nad Al Sheba Trophy. Hun pupil, de zesjarige Siskany (Dubawi x Halay), gold daarvan als favoriet. Stalgenoot New London leidde de ren met naast zich Scottish Anthem met De Vries aan boord. Siskany die bereden werd door William Buick werd achter voorgenoemde paarden gehouden en liet hen het tempo bepalen. Na vijftienhonderd meter koers brak Rakeez uit en werd door zijn jockey uit de ren gehaald. In de laatste tweehonderd meter piepte Buick door een gaatje voor hem en toonde de ware klasse van Siskany, dat als eerste paard in de geschiedenis deze ren voor de tweede keer heeft gewonnen. Siskany zal in de Dubai Gold Cup op 30 maart aanstaande van start gaan. Scottish Anthem werd vierde en nam nog 8.804 euro aan prijzengeld mee naar huis.

De Vries

Al met al een verdienstelijke avond voor De Vries die in totaal ruim 156.186 euro aan prijzengeld won en morgen voor grote ritten met miljoenen aan prijzengeld te Saudi Arabië is geboekt. Zijn rit morgen daar op The Covex Kid zal echter niet plaatsvinden omdat trainer Fawzi Nass het paard heeft teruggetrokken.

Bron: Yolande Tilmans