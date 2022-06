Marciano Hauber wint Grote Prijs van Lisieux op drafbaan in Gelsenkirchen

Marciano Hauber uit het Drentse Deurze won woensdag de Grote Prijs van Lisieux op de drafbaan van Gelsenkirchen. De achttienjarige pikeur won de ren met de vijfjarige Muscle Mass-dochter Kaithlynn Star, die dit seizoen na een afwezigheid van vijf maanden weer voor het eerst aan de start kwam.

Kaithlynn Star won vorig jaar drie van haar tien optredens en werd twee keer tweede. In de internationale race over 2.000 meter in Gelsenkirchen, waar 4.000 euro te verdienen viel voor de snelste deelnemers, ging Hauber met haar met het ongunstige startnummer 10 in het tweede gelid, waardoor het niet eenvoudig was om meteen voorin mee te kunnen doen.

Desondanks bleef Hauber zijn grootste concurrent Robin Bot met La Vie en Rose, die als favoriet was vetrokken, net voor.

