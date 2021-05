Mare Australis schrijft de Prix Ganay op zijn naam

De eerste internationale Group I ren van Europa voor vierjarige en oudere paarden over 2100 meter op gras werd gistermiddag op de renbaan van Longchamp verreden en heet de Prix Ganay. De ren is vanaf het begin van de classificering van de Group I rennen in 1971 opgenomen in de top van ’s werelds beste Group I rennen.

De ren is vooral befaamd om nu al potentiële kanshebbers voor dé Group I ren ter wereld, de in oktober a.s. te houden Prix de l’Arc de Triomphe, in actie te zien. Waldgeist en Sottsass, eerdere winnaars van de Prix Ganay, wonnen daarna de Arc. Onder de deelnemende paarden bevonden zich dus Europese toppers uit Frankrijk, Duitsland, Engeland en Ierland en de Europese topjockeys waren voor deze ren geboekt.

Mare Australis aan kop

Speciale aandacht ging uit naar Aidan O’Brien’s pupil Mogul, die in december 2020 de Longines Hong Kong Vase won. Van de zeven paarden die aan de start vertrokken was de vierjarige hengst Mare Australis (Australia x Miramare) gefokt en in eigendom van Gestütt Schlenderhan onder jockey Pierre-Charles Boudot die van start tot finish de ren dicteerde en won. Op 1 ¾ lengte daarachter volgde Gold Trip en 1 ¾ lengte daarachter Mogul.

Bron: Horses.nl