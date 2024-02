Maryline Eon wint International Jockeys Challenge 2024 in Saudi Arabië

Voor de vijfde keer vond er een internationaal jockeykampioenschap plaats in Saudi-Arabië. In vier rennen streden zeven mannelijke tegen zeven vrouwelijke internationale topjockeys om de eer en om een percentage van het prijzengeld dat via een puntensysteem wordt verdeeld onder de eerste vijf aankomende. De jockeys berijden lokale en internationale paarden die zij nog nooit eerder hebben bereden en dat maakt het een mooi open kampioenschap waarbij zij hun rijderskunst kunnen laten zien.

Maryline Eon begon haar carriere als jockey over de hindernisrennen, switchte daarna naar de vlakkebaanrennen en rijdt nu al 15 jaar als jockey koersen in, hoofdzakelijk, Frankrijk. Zij won in 2016 het Franse jockeykampioenschap voor vrouwelijke jockeys en zij was de eerste vrouwelijk jockey ooit toen zij in 2017 in de Franse Oaks van start ging. Verder won zij te Zweden ook al een internationaal jockeykampioenschap.

Eon wint

In het kampioenschap van Saudi Arabie van gisteren was de competitie het grootst met sterren waaronder Ryan Moore, Damien Oliver, Ryusei Sakai, Maxime Guyon en Lisa Allpress om er maar een paar te noemen. Eon finishte als tweede in de eerste ren en won vervolgens de tweede ren. In de derde en de vierde ren finishte Eon niet bij de eerste vijf maar haar eerste twee ritten leverden haar genoeg punten op om tot kampioen te worden gekroond. Eon kon haar geluk niet op en zei dat ze nu 15 jaar koerst en heel trots is om van al de topjockeys ter wereld te winnen.

Bron: Horses.nl