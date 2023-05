Mawj wint de Qipco 1000 Guineas en Frankie Dettorie sprakeloos

Zaterdag en zondag vonden in Engeland de klassiekers voor de driejarigen plaats. Godolphin’s Mawj pakte de winst bij de merries, in de ren voor hengsten was het Chaldean die de overwinning greep met Frankie Dettori in het zadel.

Voor de merries was er de Qipco 1000 Guineas en voor de driejarige hengsten de Qipco 2000 Guineas. Beide races gaan over 1.600 meter op gras op de renbaan van Newmarket.

Mawj dicteert van start tot finish de Qipco 1000 Guineas

Maar liefst 20 driejarige merries vertrokken van start en het was Godolphin’s Mawj (Exceed and Excell x Modern Ideals) die onder topjockey Oisin Murphy voor trainer Saeed bin Suroor van start tot finish de ren dicteerde en met ½ lengte won voor Tahiyra en Matilda Picotte. Mawj was in Dubai al twee keer ongeslagen geweest en schreef nu haar eerste Group I overwinning op naam. De merrie is twee weken geleden vanuit Dubai ingevlogen en heeft haar reis en de trainingen voor deze klassieke ren goed doorstaan. Bin Suroor die als trainer zijn 195ste Group I ren won was verheugd en gaat met ZKH Sheikh Mohammed de verdere plannen voor Mawj bespreken. Een deelname aan de Ierse 1000 Guineas sluit de trainer uit Dubai niet uit.

Topweekend voor Godolphin met vier Group I overwinningen

Voor stal Godolphin was het vandaag een goede dag in Newmarket. Adayar won de Bet365 Gordon Richards Stakes waarbij stalgenoot Highland Avenue derde werd, vervolgens won Mawj de Group I 1000 Guineas en nog geen half uur later won On Point de Howden British EBF Maiden Stakes en werd High Honour derde in de Howden Bloodstock Handicap. Aan de overzijde van de oceaan sloeg het Godolphin team met drie Group I overwinningen toe op Churchill Downs tijdens het Kentucky Derby weekend. Pretty Mischievous won de Longines Kentucky Oaks, Matareya de Derby City Distaff Stakes en Cody’s Wish de Churchill Down Stakes.

Chaldean maakt Frankie Dettori sprakeloos

Topjockey en publiekslieveling Frankie Dettori hangt aan het einde van dit jaar zijn laarzen aan de wilgen en is bezig aan zijn wereldwijde afscheidstournee. De Italiaanse jockey die normaal bepaald niet om een woordje verlegen zit en de 2000 Guineas vier keer heeft gewonnen kon na de koers niet veel uitbrengen omdat hij hevig geëmotioneerd met zijn overwinning en wellicht zijn laatste 2000 Guineas in het Verenigd Koninkrijk ooit was. Dettori bereed voor eigenaar Juddmonte en trainer Andrew Balding de driejarige hengst Chaldean (Frankel x Suelita). De combinatie was in het deelnemersveld dat uit 14 paarden bestond prominent aanwezig. In de laatste tweehonderd meter sloegen zij toe waarbij Chaldean naar links uitbrak maar de rijkunst van Dettori voorkwam erger en zij wonnen met 1 ¾ lengte voor Hi Royal en de als derde aankomende Royal Scotsman.

