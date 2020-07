Meeste renpaarden slachtoffer van breuk in sesambeenderen

Uit een recent onderzoek in Californië is naar voren gekomen dat de de meeste renpaarden botbreuken oplopen door waarschijnlijk een opeenstapeling van herhaalde, stress gerelateerde processen. Dit komt mede door het feit dat intensief getrainde renpaarden een hoger risico lopen fracturen in de proximale sesambeenderen.

Het onderzoek werd gedaan door Sarah Shaffer, Susan Stover, DVM, PhD en collega’s van het JD Wheat Veterinary Orthopaedic Research Laboratory van de Univeristy of California, Davis, School of Veterinary Medicine. Deze groep onderzocht botafwijkingen die voorafgaan aan proximale sesambeen-fracturen.

Sesambeenderen

Sesambeen-fracturen zijn verantwoordelijk voor 45-50% van dergelijke verwondingen bij volbloeden en 37-40% bij Quarters. De sesambeentjes zijn twee relatief kleine botten in de kogel, die het gewricht stabiliseren.

Bilateraal

Van ander letsel dat ontstaat door herhaaldelijke overbelasting, is bekend dat het bilateraal van aard is. Dat betekent dat het aan beide benen voorkomt, waarbij het zwaarst aangedane been de breuk oploopt. Met dit in gedachten bekeken de onderzoekers zowel het gebroken been als het andere been.

Botverlies

Bij 90% van de gebroken sesambeenderen was verkleuring op het oppervlak van de fractuur zichtbaar. Direct onder het kraakbeen namen onderzoekers in 70% van de gevallen aanwijzingen van botverlies waar, in hetzelfde gebied van de verkleuringen. Dit was in het aangedane been erger dan in het niet-aangedane been.

Voorkomen

Het begrijpen van het ontstaan van dergelijke fracturen is noodzakelijk om risicofactoren te bepalen en fracturen in de toekomst te voorkomen. Het combineren van deze informatie met geavanceerde technologie, zoals de recent geïntroduceerde PET-scan, kan dierenartsen helpen paarden die meer risico op een breuk in de sesambeenderen lopen, te identificeren.

Bron: The Horse