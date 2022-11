Meesterlijke rit Ryan Moore leidt tot overwinning Longines Japan Cup

De renbaan van Tokio was zondag toneel voor de belangrijkste Group I rennen van Japan. De 42ste versie van de prestigieuze Japan Cup plaats, een ren over 2.400 meter op gras voor driejarige en oudere Engelse volbloeds. Prijzengeld: ruim € 7,2 miljoen waarvan € 3,35 miljoen voor de winnaar. Jockey Ryan Moore won deze editie op Vela Azul (Eishin Flash x Vela Blanca).

De Japan Cup is een van ’s werelds belangrijkste Group I rennen en dit jaar stond er weer een deelnemersveld met 18 paarden om je vingers erbij af te likken. Naast veelvuldige Group I winnaars streden de vier buitenlandse deelnemers Tünnes, Simca Mille, Onesto en Grand Glory tegen 14 deelnemers uit Japan. Topjockeys waaronder Ryan Moore, Christian Demuro, Tom Marquand, Hollie Doyle en Damien Lane werden door Japanse trainers ingevlogen en dat bleek niet voor niets. Met een meesterlijke rit won Ryan Moore op de vijfjarige in Japan gefokte en getrainde Vela Azul (Eishin Flash x Vela Blanca). Saillant detail is dat de eerste vier aankomende paarden bereden werden door de ingevlogen topjockeys uit Europa en Australië.

Meesterlijke Manoeuvre

De rit die jockey Moore op Vela Azul neerzette was meesterlijk met een hoofdletter. Bij het uitkomen van de laatste rechte lijn voor de finish manoeuvreerde hij zijn paard tussen zijn voorliggers door en met een enorme eindspurt won de combinatie met ¾ lengte voor Shahryar, die vorig jaar derde werd, onder Christian Demuro en Weltreisende onder Damian Lane. Voor Moore, de eerste jockey van de Ierse trainer Aidan O’Brien, was het zijn tweede Japan Cup overwinning.

Als veulen beenproblemen

Moore: “De start verliep goed en het tempo lag vrij laag. Ik wist dat Vela Azul een goede eindspurt in zich heeft en daar vertrouwde ik op. Hij was in goede conditie maar in deze ren overtrof hij onze verwachting. Hij is vijf jaar oud maar wordt steeds beter én heeft nog steeds ruimte voor verbetering.” Trainer Kunihiko Watanabe: “Wij hebben Vela Azul op jonge leeftijd op zand laten koersen omdat hij als veulen beenproblemen (breuken) had en om hem daarom met minder risico te laten koersen. Ik dacht toen al dat hij de aanleg had om goed op gras uit te voeten te kunnen komen en het was slechts een kwestie van tijd om hem om te schakelen voor de rennen op gras. Hij was erg indrukwekkend vandaag.”

Mooie toekomst voor door Nederlander gefokt paard

Na de start miste Tünnes, de door de Nederlander Paul Vandeberg gefokte halfbroer van de Prix de l’Arc de Triomphe winnaar Torquator Tasso, samen met Onesto enigszins de start. Dan kan je het wel schudden in een veld van 18 paarden. Na de start moet je direct een goede positie hebben omdat de eerste bocht al snel volgt en je kans loopt vijf- of meer dik te moeten gaan koersen om bij te blijven. Tünnes koerste in de achterhoede van het veld, werd nog verdienstelijk negende en nam daarmee dik € 90.000,– aan prijzengeld mee naar huis. De Duitse trainer Peter Schiergen kan zich, ondanks de matig verlopen ren voor Tünnes, verheugen op een toppaard in zijn stal die vast en zeker van zich zal doen spreken in het renseizoen van 2023 en daarna.

