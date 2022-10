Merrie In Secret wint de Coolmore Stud Stakes, dé ren

De driejarige In Secret (I Am Invincible x Eloping) van eigenaar Godolphin won de Coolmore Stud Stakes, die ook wel de ren voor de toekomstige fokkerij - in het bijzonder voor dekhengsten - wordt genoemd. In Secret vestigde daarmee nu al haar naam en waarde voor de toekomstige fokkerij.

Het is de Melbourne Cup Carnival week, waarin voorafgaand aan de Melbourne Cup van dinsdag a.s. op de drie renbanen van Melbourne diverse Group I rennen worden gehouden waaronder onlangs de Caufield Cup, de Manikato Stakes en de Cox Plate. Gisteren vonden er op de renbaan Flemington drie Group III, twee Group II en drie Group I rennen plaats met in iedere ren een groot aantal deelnemers, zo groot dat andere renbanen ter wereld daar alleen maar van kunnen dromen.

In Secret aan kop

Het kan verkeren. Een merrie wint een ren die ook wel de ren voor de toekomstige fokkerij, in het bijzonder voor dekhengsten, en geeft het nakijken aan de dertien hengsten in deze ren. In deze door Coolmore met 2 miljoen dollar gesponsorde Group I ren over 1200 meter gebeurde het. De driejarige In Secret van eigenaar Godolphin won de ren onder jockey James McDonald voor C’est Mangique (ook een merrie) en Buenos Noches. In Secret vestigde daarmee nu al haar naam en waarde voor de toekomstige fokkerij. Trainer James Cummings, die vorige week met Anamoe de Cox Plate en daarmee de zevende Group I van Anamoe voor Godolphin won, zei: “Anamoe is een superster, maar vlak In Secret niet uit. Voor mij is In Secret een van de beste paarden die Godolphin in Australië in training heeft staan. De merrie heeft een geweldige prestatie neergezet”.

Manzoice wint de Penfolds Victoria Derby

Met zestien driejarige hengsten en ruinen kan een koersverloop met hotsen en botsen gepaard gaan omdat de paarden mentaal nog niet helemaal bij de les zijn tijdens een ren. Ook in deze Derby was dat het geval. Trainer Chris Waller staat er om bekend dat hij zijn renstal in Sydney goed op orde heeft en grote inspanningen verricht om de jonge paarden op een ren en op een transport van de stal naar een renbaan voor te bereiden. Zijn pupil, de driejarige hengst Manzoice (Almanzor x Choice) werd vakkundig door jockey Micky Dee bereden en uit het gedrang in de laatste bocht voor de finish gehouden en won de ren voor Sharp ‘n’ Smart en Aberfeldie Boy. Dee: “Het is ongelooflijk. Ik moet Chris Waller en zijn team echt bedanken. Ondanks het naar binnen en naar buiten duwen door de andere paarden kon Manzoice zich goed weren en zich een weg uit het gedrang banen. Het is een groot sterk paard en bleef volhouden. Mentaal is hij nog een beetje groen en weet nog niet wat er allemaal van hem verwacht wordt maar hij heeft het geweldig gedaan”.

Icebath wint haar eerste Group I met de Empire Rose Stakes

Voor de zesjarige merrie Icebath (Sacred Falls x Fabulist) werd het geduld van haar vijf eigenaren beloond met haar eerste Group I zege in de met $ 1 miljoen gedoteerde Empire Rose Stakes over 1600 meter. Trainer Brad Widdup boekte kampioensjockey Craig Williams om de merrie te berijden. Williams had voor de ren de videos van de vorige koersen van de merrie bekeken en na overleg met de trainer bleef de combinatie volgens plan naast de reling koersen en spaarde daarmee de energie van de merrie. Dat pakte goed uit en Icebath won voor Mirra Vision en Excelida. Tijdens het uitgalopperen na de finish begon de merrie kuren te vertonen en achteruit te lopen. Dat is een nachtmerrie voor elke jockey en maakte dat Craig van haar rug sprong en een paar honderd meter naar de weegkamer te voet diende af te leggen. Williams: “Het is een dametje en heeft haar maniertjes om te laten zien wat haar wel of niet bevalt. Ik ben van haar afgestapt en kan er wel om lachen. Icebath had zoiets van “ik heb gerend, de Group I gewonnen en mijn ding gedaan en nu mag jijzelf teruglopen”.

Bron: Horses.nl