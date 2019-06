De vijfjarige merrie Follow the Patels is afgelopen zondag overleden op de renbaan in Maryland. De merrie had net de leiding overgenomen, maar zakte vervolgens ineen. Een hartaanval is haar fataal geboren. De jockey bleef ongedeerd.

Follow the Patels won twee van de zeven races die ze dit jaar liep en eindigde in twee daarvan op de tweede plaats. In de 35 races die ze gedurende haar carrière liep won ze 200.000 dollar.

Bron: Foxnews