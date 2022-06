Micha Brouwer verslaat grote broer Danny in Super Trot Cup

Micha Brouwer ging er gisteren in Wolvega met Winnetou Diamant met de overwinning vandoor in de Super Trot Cup. De 22-jarige pikeur ging daarvoor niet alleen de strijd aan met zijn broer Danny Brouwer, maar ook met een sterk deelnemersveld met onder andere Duits kampioen Michael Nimczyk en recordkampioen Hugo Langeweg sr..

Er werd in drafsport kringen de hele week volop gespeculeerd. Wie verslaat wie in de Super Trot Cup die gisteren op de baan van Wolvega zou worden verreden.

De talentvolle Danny Brouwer (24) uit Oudeschoot leek goede papieren te hebben met de vierjarige Luuk Schermer, een absolute crack in wording.

Belangrijke prijs

Er kwamen acht paarden aan de start in de Super Trot cup. Een hele belangrijke prijs. Niet alleen vanwege de 15.000 euro die er viel te verdienen, maar ook omdat de nummers een, twee en drie een startbewijs voor de finale in de wacht konden slepen. Een finale die in augustus in Berlijn plaatsvindt, en, waar er ruim 70.000 euro voor de deelnemers valt te verdienen.

Micha Brouwer kwam aan de start met Winnetou Diamant, een ervaren draver uit de stal van zijn werkgever en kampioenstrainer Paul Hagoort uit Oldetrijne. Broer Danny kwam met Luuk Schermer, die hij ook zelf traint, aan de start. Saillant detail: Micha en Danny zijn samen mede-eigenaar van Luuk Schermer.

Gevaarlijke tegenstanders



Een eenvoudige tweestrijd zou het niet worden. De geslepen Duitse kampioen Michael Nimczyk was naar Wolvega gekomen om te winnen met de snelle Bayard en ook recordkampioen Hugo Langeweg sr. kwam in actie met Jank Summerland.

Een heel sterk veld dat onder fantastische weersomstandigheden, achter de startauto vertrok.

De race



Na een razendsnelle opening in de eerste 1.000 meter van de race, brak de laatste ronde aan. Danny Brouwer kreeg met Luuk geen gemakkelijke race voor de kiezen. Hij moest helemaal buitenom om maar niet ingesloten te geraken. Die extra vuile meters kostten veel kracht. Dat gold veel minder voor Micha Brouwer die een mooi parcours kreeg en uit de wind achter zijn broer aan reed waardoor hij juist zijn paard kon sparen. Bij het ingaan van de laatste bocht probeerde Luuk Schermer (veruit het jongste paard in de race) de koppositie over te nemen. Dat lukte niet en na de laatste bocht was het broer Micha die zijn paard helemaal naar de buitenkant stuurde om de eindsprint in te kunnen zetten.

In een werkelijk schitterende finale van de race was hij uiteindelijk de grote winnaar.

Danny moest genoegen nemen met een vijfde plaats die, gelet op zijn ijzersterke optreden in een zwaar parcours, veel hoop op een spectaculaire toekomst biedt.

Bron: Persbericht