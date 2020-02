Mike Smith stelt met Paris het 1e jockey kampioenschap veilig

Het met $ 30 miljoen gedoteerde Saudi Cup weekend met 16 rennen startte vandaag op de King Abdulaziz Racetrack met als apotheose de met $ 20 miljoen gedoteerde Saudi Cup op zaterdag 29 februari a.s. Voor het eerst in Saudi-Arabië zal er op een grasbaan worden gekoerst en voor het eerst vond er een internationaal jockeykampioenschap plaats.

In vier rennen streden veertien internationale topjockeys, waarbij Ryan Moore door Irtad Ortiz jr., werd vervangen om de eer en om 10% van het prijzengeld in iedere ren van in totaal $ 1,6 miljoen dat via een puntensysteem wordt verdeeld onder de eerste vijf aankomende. De algehele winnaar kon daar nog eens $30.000 aan toevoegen.

Prins Bandar Bin Khalid Al Faisal, voorzitter van de Jockey Club van Saoedi-Arabië “Wij zijn verheugd enkele van de beste jockeys in de branche voor de eerste STC International Jockeys Challenge te mogen verwelkomen. De International Jockeys Challenge weerspiegelt de waarden van Vision 2030 van Saudi-Arabië, waarin een programma van doelen voor diversificatie en verhoogde sportparticipatie onder jonge Saudi-jongeren is vastgelegd”

De eerste ren van de Saudi Telecom International Jockeys Challenge over 1400 meter werd gewonnen door Lisa Allpress op Matmon (Kreem x Sadoqah) van eigenaar King Abdullah Bin Aziz\Aziz die in een spannende finish langs de reling dook en Olivier Peslier op Motayammen, die de hele koers tot 100 meter voor de finish leidde, met ¼ lengte versloeg.

De tweede ren leidde Sun Hat (Helmet x Bright Water) onder topjockey Mike Smith het veld en zat met zijn handen stil totdat zijn paard in de laatste driehonderd meter koers om zich heen begon te kijken. Smith moest zijn paard bij de les houden en gaf hem een klap. Dat werkte en de combinatie won met 7 ¾ lengten voor Seif Alsharq en Laurence. Smith (die ruim 5400 overwinningen waaronder 217 Group rennen op zijn naam heeft staan) “dit is de beste zandbaan waarop ik ooit heb gereden, het zand klontert niet, de kickback is miniem en het voelt aan alsof je op een grasbaan rijdt. In Amerika kunnen ze daar wat van leren”

Ook de derde ren over 1800 meter was een makkelijke overwinning voor Smith op Paris (Official Visit x Shaaydah) met 7 ¼ lengte voor Makhbour en Walad Almetrefa. De vierde ren over 1200 meter werd knap gewonnen door Sibylle Vogt op Sabeq’hom maar het mocht haar niet baten want met de eerdere twee overwinningen ging Mike Smith met het kampioenschap aan de haal. Smith won in deze vier koersen $ 42000 aan prijzengeld en de bonus van $ 30.000. Saillant detail is dat de tweede, derde en vierde plaats in dit kampioenschap werden geclaimd door de vrouwelijke jockeys die toppers als Dettori en Peslier, Take, Ortiz jr. versloegen.

Bron: Horses.nl