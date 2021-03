Mishriff doet bedenkingen verstommen

Van de negen Dubai world Cup rennen was de finish van de met 5 miljoen dollar gedoteerde Longines Dubai Sheema Classic (G1) op gras over 2410 meter de mooiste en het spannendste. Mishriff, het paard dat op 20 februari de Saudi Cup over 1800 meter op zand won liet zien wat hij waard is door op gras over 2410 meter te strijden, te winnen en een baanrecord neer te zetten.

Veel mensen vroegen zich af waarom trainer John Gosden en eigenaar Prins Faisal het paard over deze afstand op gras hadden ingeschreven in plaats van voor de Dubai world Cup op zand over 2000 meter te gaan.

Veelzijdig

Velen zeiden dat het de verkeerde beslissing was om niet voor die laatste ren te gaan maar Mishriff verstomde al die bedenkingen door koersend vanuit een laatste positie naar voren te stormen en na strijd te winnen. Het paard, uitermate koel en bedacht bereden door de 21-jarige jockey David Egan bewees met deze overwinning zijn veelzijdigheid op zowel zand als gras en over diverse afstanden en dat maakt dat de eigenaar en trainer een mooie toekomst met hem zullen gaan hebben. Als driejarige won Mishriff de Prix du Jockeyclub (de Franse Derby) over 2100 meter op gras en de plannen om Mishriff klaar te stomen voor de Juddmonte of voor Royal Ascot dit jaar liggen op de plank. Of een Arc ook tot de plannen behoort is nog niet duidelijk net als de Breeder’s Cup Turf of de Breeder’s Cup Classic in november van dit jaar.

Hoger niveau

“Mishriff heeft mij naar een hoger niveau getild en na het winnen van deze ren wacht hem een spannende zomer in Europa”, aldus jockey David Egan. “De startboxloting was niet ideaal maar ik kreeg van de trainer de vrije hand om hem naar believen te rijden en ik zou hoe dan ook de tijd nemen omdat het paard dat aankan en dat al tijdens de Saudi Cup had laten zien. Na de start heb ik hem rustig laten settelen en in de laatste vierhonderd meter was het een mooie strijd die hij won van de Japanse supermerries Chrono Genesis en Loves Only You. Ik ga bij terugkeer naar Engeland niet klagen over de 10 dagen die ik in quarantaine moet gaan doorbrengen in een hotel.”

Goede test

“De zandbaan in Dubai is niet dezelfde als die in Saoedi-Arabië en deze koers over gras en de afstand waren een goede test voor de plannen van het komende seizoen”, aldus Thady Gosden. “David heeft hem een geweldige doordachte koers gegeven en hem tijdens de ren laten ontspannen. Het is een getalenteerd, briljant paard en het reizen vanuit de warmte van Saudi naar de kou in Engeland in februari en een maand later weer van Engeland naar de warmte hier in Dubai maakt het paard niet uit. Ik neem mijn petje af voor het paard en vooral voor iedereen thuis in Engeland. Zij doen al het harde werk en zorgen elke dag voor deze paarden.”

Prachtige finish

Na de start namen Channel Maker, gevolgd door Adrie de Vries op Simsir, en Walton Street de leiding en hielden dat tot de laatste bocht vol toen Chrono Genesis en Loves Only You de leiding overnamen en in de laatste tweehonderd meter koers zij aan zij streden. Mishriff voegde zich bij die twee paarden en samen leverden een prachtige finish op die Mishriff won. Simsir onder Adrie de Vries werd op afstand negende en het was duidelijk dat het paard dat enkel in conditierennen heeft gekoerst eigenlijk niets in deze ren, waarin meerdere winnaars van Group rennen koersten, te zoeken had. De grote teleurstelling was Mogul, de winnaar van de Group I Longines Hong Kong Vase van afgelopen december, die als zevende finishte.

Bron: Horses.nl