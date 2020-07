Mishriff pakt Franse Derby in Chantilly

Trainer John Gosden won vandaag de Prix du Jockeyclub (ook wel de Franse Derby genoemd) met Mishriff (Make Believe x Contradict). Oude rot Ioritz Mendizabal zat in het zadel toen Mishriff het 16-koppige deelnemersveld van Chantilly inpakte.

Trainer John Gosden mocht weliswaar niet met Enable de Coral Eclipse in Engeland winnen, maar zijn overwinning in de Franse Derby met Mishriff was er niet minder zoet om.

Zelfgefokt

Mishriff, een zelfgefokt paard van ZKH Prins Faisal van Saudi-Arabië, werd in februari tweede in de Samba Saudi Derby. Begin juni won het paard in Newmarket. Mishriff leek in de Prix du Jockeyclub achter een aantal paarden ingesloten te zijn, voordat Mendizabal zich een weg naar buiten baande en de combinatie naar voren stormde.

Gosden zei achteraf hierover: “Ioritz bereed hem volgens onze afspraak en kent de baan van Chantilly, die niet de gemakkelijkste baan is om op te rijden, op zijn duimpje. Wij zullen kijken hoe het paard zich herstelt voordat wij verdere koersplannen maken” Jockey Mendizabal kreeg vier dagen te voet omdat hij collega jockey Maxim Guyon hinderde. Mishriff finishte 1 ½ lengte voor The Summit met daarachter Victor Ludorum, de recente winnaar van Poule d’Essai des Poulains in Deauville.

Geschiedenis Franse Derby

De Prix du Jockeyclub werd naar de Jockeyclub van Newmarket (Engeland) genoemd en is ook bekend als de Franse Derby. In 1836 vond de eerste editie plaats, toen nog alleen voor in Frankrijk geboren en getrainde paarden. Sinds 1944 is het deelnemersveld internationaler geworden en mogen ook buitenlandse driejarige hengsten en merries deelnemen. De afstand veranderde ook in de loop der jaren van 2.500 meter naar (sinds 2005) 2.100 meter. Negen winnaars van de Prix du Jockey Club hebben vervolgens de Prix de l’Arc de Triomphe gewonnen.

Fancy Blue wint de 171 ste Prix de Diane Longines

De Prix de Diane Longines is een klassieker in Europa en wordt gehouden in Chantilly, het renpaardenparadijs onder de rook van Parijs. De renbaan van Chantilly dateert uit 1834 en beslaat 8.000 hectare aan bossen, weilanden en kilometers aan gras- en zand trainingsbanen met hellingen. Iedere ochtend trainen er ruim 2.400 renpaarden op de baan waarvan de infrastructuur wordt beheerd door France Galop. De Prix de Diane Longines is een begrip in de koerswereld en wordt ook wel de ‘Derby van de merries’ genoemd. Deze Group I race voor driejarige merries over 2.100 meter is het Franse equivalent van de Epsom Oaks te Engeland. De winnares van deze race wordt traditioneel gekroond tot Koningin der Merries en daarnaast ingeschreven voor de in oktober te houden Prix de l’Arc de Triomphe.

Elf van Europa’s beste driejarige merries vertrokken voor de race en Fancy Blue (Deep Impact x Chenchikova) onder jockey Pierre-Charles Boudot won de koers nipt voor de 22-jarige trainer Donnacha O’Brien, de zoon van ’s werelds beste trainer Aidan O’Brien. Hij versloeg niet alleen Alpine Star, de favoriet van de koers maar ook de als derde aankomende Peaceful die door zijn pa wordt getraind. Vader Aidan, die zowat alle Group I rennen ter wereld al heeft gewonnen heeft de Prix de Diane nog niet op zijn palmares staan. Donnacha O’ Brien: “Wij gebruikten de Ierse Guineas als voorbereiding voor een van de klassiekers voor de driejarige merries en Fancy Blue kwam goed uit die koers. Dus het lag voor de hand dat wij haar hier in Frankrijk, waar het prijzengeld hoger is dan in Engeland en Ierland, zouden laten koersen. Wij nemen haar mee terug naar huis (Ierland) en bespreken met de eigenaren een plan. De merrie ondervond geen last van de reis naar Frankrijk dus haar deelname aan de Arc behoort tot de mogelijkheden.”

Bron: Horses.nl