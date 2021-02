Mishriff wint de met 20.000.000 dollar gedoteerde Saudi Cup 2021

De Saudi Cup, de rijkste paardenren ter wereld over 1800 meter op zand is gewonnen door de Engelse trainer John Gosden (onder meer bekend met Enable en Stradivarius) met de vierjarige Mishriff (Make Believe x Contradict).

Mishriff is eigendom van de Saudische prins ZKH Prince Faisal die het paard ook heeft gefokt en hem heeft vernoemd naar zijn beste vriend na diens overlijden. Mishriff werd bereden door de 21-jarige Ierse jockey David Egan, die van vreugde zijn tong uitstak naar de baanfotografen toen zij als eerste over de finish kwamen. Voor de jonge Egan was het winnen van deze ren een mooie goedmaker omdat hij vanwege Covid-19 reisbeperkingen Mishriff niet in de Prix du Jockey Club – de Franse Derby – in juni 2020 kon rijden.

Overige favorieten verslagen

Mishriff, die vorig jaar tweede werd in de Saudi Derby, versloeg de overige favorieten waaronder de door Bob Baffert getrainde Charlatan met een lengte, waarachter met zes en een halve lengte Great Scot (GB) derde werd en Knicks Go, de winnaar van de Pegasus World Cup 2021, een lengte verder vierde werd.

Goed tempo

Egan stuurde Mishriff in brede positie achter de leiders Charlatan en Knicks Go aan die gelijk een goed tempo neerzetten. Egan liet Mishriff in de laatste bocht los en zeilde gemakkelijk naast Knicks Go en om vervolgens achter Charlatan aan te gaan. In de laatste 100 meter koers won Egan op Mishriff de eerste prijs van 10 miljoen dollar uit de met 20 miljoen dollar gevulde prijzenpot.

‘Ongelooflijk’

“Ongelooflijk. Ik droom al mijn hele leven van het winnen van zo’n race”, aldus Egan. “Het is duidelijk dat dit het hoogste is wat ik ooit kan winnen en ik wil graag prins Faisal, John Gosden en zijn hele team, Thady Gosden die hier is en het paard in de reis en de trainingen heeft begeleid en vooral Mishriff bedanken. Het paard is de echte kampioen van deze dag. Ik wil ook The Saudi Cup bedanken voor het organiseren van zo’n geweldig evenement in deze moeilijke tijd en voor het zo Covid-veilig maken voor ons.”

Een miljoen dollar paard

“Vorig jaar was Mishriff een paard dat langzaam leek te starten en dat kwam misschien door zijn onvolwassenheid. Toen hij vorig jaar in de Saudi Derby langzaam van start ging en toch nog tweede werd dacht ik dat hij zou hebben gewonnen als hij toen goed was gestart”, aldus de jockey. “Het paard is volwassener geworden en is voor vandaag perfect in conditie gebracht. Hij ziet er als een een miljoen dollar paard uit, nou ja, na deze ren als een 10 miljoen dollar paard. Hij trainde goed op deze baan, leek ervan te genieten en is ’s ochtends erg ontspannen geweest. Hij startte vandaag net zo goed als Charlatan en Knicks Go en ik was verbaasd hoe goed Mishriff ging en hoe hij mij in de ren meenam.”

“Bij de laatste bocht werden wij richting reling gedrukt en dat was het enige verontrustende moment dat ik beleefde want ik wist niet of Mishriff het tempo weer zou kunnen oppakken toen Charlatan en Knicks Go weer begonnen te versnellen”, blikt de jockey terug. “Mishriff had vorig jaar zo’n goed seizoen in Europa en nu in de achtertuin van prins Faisal winnen is geweldig. Misschien ligt het aan mij, het is nog niet helemaal ingedaald – met zoveel prijzengeld (de winnende jockey krijgt 10 procent en daarmee 1 miljoen, red.) voelde ik de druk niet en was het alsof ik een normale koers ging rijden. Veel mensen hebben veel hard werk en tijd in dit paard gestoken. Mijn vader (John Egan en volleerd winnende groep I jockey, red.) helpt met de Bahreinse paarden en rijdt ’s ochtends voor Fawzi Nass, dus het is heel bijzonder om hem hier te hebben. Zonder hem zou ik niet de ruiter of de persoon zijn die ik nu ben. Hij heeft er alles aan gedaan om mij in mijn carrière te helpen en trainde mij hard voor mijn beroep als jockey. Deze is voor hem.”

‘Dikke tien voor mijn team’

Gosden, die vanuit zijn woonkamer in Newmarket naar de ren keek, was ook blij. “Een dikke tien voor mijn team”, liet hij na afloop weten. “Prins Faisal wilde altijd al dat Mishriff terug zou komen naar Saudi voor de Saudi Cup. Vorig jaar koerste Mishriff goed in Europa behalve te Ascot omdat hij daar niet van de bodem hield. Thady (zoon en assistent-trainer, red.) en de rest van het team heeft de hele winter hier heel goed met hem getraind. Het paard kwam vanuit de sneeuw in Engeland in de voor ons zomerse temperaturen te Riyad. Ik denk dat er maar weinig paarden zijn die zo van baanoppervlak (van gras naar zand) kunnen wisselen. Alle topjockeys die hier hebben gereden zeggen dat dit de beste zandbaan ter wereld is. Veel van de zandbanen zijn te los en kennen een vreselijke kickback (opspattend zand, red.). Thady komt terug met zijn verslagen, wij bespreken het allemaal met prins Faisal en zetten stap voor stap de toekomst verder voort. We zullen zien hoe het met Mishriff gaat als hij terugkomt”

Adrie de Vries werd teleurstellend laatste op Simsir en zei dat hij al na 1200 meter koers verslagen was.

Bron: Horses.nl