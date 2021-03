Moeder van legendarische renpaard Frankel overleden

Op 8 maart overleed de volbloedmerrie Kind xx (Danehill xx x Rainbow Lake xx), moeder van het beroemde renpaard Frankel, op 20-jarige leeftijd. Zes dagen voor haar overlijden had ze een hengstveulen gekregen van Kingman xx. Kind laat naast Frankel zijn volle broer Noble Mission (v. Galileo xx) en nog zes kinderen na.

Kind werd op de Juddmonte Stud in Engeland geboren. Zelf was ze een redelijk succesvol renpaard. De dochter van Danehill won zes van de dertien starts voordat ze in 2005 op Juddmonte de fokkerij in ging.

Frankel en Noble Mission

Haar nakomelingen waren op de baan heel succesvol. De legendarische Frankel ging in 2012 als ongeslagen renpaard met pensioen. Hij won veertien races. Ook Frankels volle broer Noble Mission won verschillende belangrijke races. Van Galileo bracht Kind nog Proconsul en in 2018 Chiasma. Het hengstveulen van Kingman is haar laatste nakomeling.

‘Kind van naam en aard’

Op Facebook schrijft Juddmonte Stud directeur Simon Mockridge: “Voor velen zal ze terecht altijd het best herinnerd worden als de moeder van Frankel en Noble Mission, voor ons bij Juddmonte zal ze altijd Kind zijn van naam en van aard.”

