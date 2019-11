Mogelijke compensatie belastingwijziging voor draf- en rensport

Begin 2021 wordt mogelijk de wet gewijzigd waardoor de gokkantoren in de draf- en rensport meer moeten gaan afdragen. De wetswijziging is van kracht voor alle kansspelen, maar mogelijk komt er een compesatieregeling voor de draf- en rensport. Komt de compensatieregeling er niet, betekent dat dat de fiscus vanaf 2021 ruim eenderde inpikt van wat nu als afdracht aan de lokale vrijwilligersorganisaties wordt gegund .

Daarmee moet een grote financiële dreun voor de sport verkleind worden. Staatssecretaris Snel van Financiën hoopt komend jaar in de voorjaarsnota geld vrij te kunnen maken voor de compensatie. Dit meldt hij in een antwoord op de vragen van VVD-kamerleden Lodders en Heerema.

Door de wetswijziging zal het gokken niet meer rendabel zijn. Hiermee is de financiële bodem voor de draf- en rensport weggevallen, omdat de gokkantoren ook een bedrag afdragen aan de sport.

Bron: Horses.nl/Telegraaf

