Mr. Stunning wint de FWD Chairman’s Sprint Prize

Mr. Stunning was met zijn jockey Karis Teetan misschien niet een van de favorieten voor de de FWD Chairman’s Sprint Prize, maar ging er met een lengte verschil met de overwinning vandoor in deze race in Hong Kong.

Deze internationale Group I ren behoort tot de top 100 van wereldwijde Group I rennen en is qua rang de hoogste Group I ren over (1200 m) te Hong Kong.

Nadat het prijzengeld werd verhoogd schreven zich net als vorig jaar weer fantastische sprinters voor deze koers in. Het werd echter een Hong Kongs onderonsje want ondanks de weggevallen quarantaineregels met Australië dat jarenlang haar beste sprinters voor deze koers naar Hong Kong zond was nu de Covid-19 quarantaine de spelbreker.

Beste ter wereld

De sprinters uit Hong Kong behoren tot de beste ter wereld dus het deelnemersveld van elf paarden maakte dat er over de kwaliteit van de koers niets te klagen viel. Tijdens de koersen is een gelimiteerd aantal aanwezigen toegestaan zodat ook deze Group I ren het zonder publiek moest stellen. Het door FWD gesponsorde prijzengeld voor deze ren bedroeg ruim 2.1 miljoen euro.

Oude rot in het vak

Grote favorieten waren Hot King Prawn en de driejarige Aethero. Het was echter de oude rot in het vak, de zevenjarige ruin Mr. Stunning (Exceed and Excel x With Fervour) die onder Karis Teetan de overwinning binnenhaalde. Na de start nam Aethero met wijd opengesperde mond de leiding voor Hot King Prawn die in Aethero zijn grootste rivaal zag en zorgde dat hij bij hem in de buurt bleef. Mr. Stunning lag gedurende de eerste 800 meter koers in een comfortabele vierde plaats. Met nog 300 meter te gaan wrong Hot King Prawn zich door een gaatje tussen de terug zakkende Aethero en Voyage Warrior in terwijl aan de buitenkant van het veld Big Time Baby en Thanks Forever naar voren stormden. Met vier paarden op rij piepte Mr. Stunning door een gaatje tussen Hot King Prawn en Voyage Warrior en won de koers gemakkelijk met een lengte voor Big Time Baby en Thanks Forever.

‘Als een driejarige’

“Wat een dag en wat een ren”, reageerde Teetan na afloop. “Mr. Stunning is een oude rot in het vak en hij heeft mij mooie overwinningen geleverd. Alle lof voor het paard want híj heeft het gedaan. Wij vertrokken goed uit de startboxen en ik wilde een mooie positie voor Mr. Stunning creëren dus liet ik mij wat terugzakken en hield hem zo in zijn ritme. Ik weet wat hij kan dus toen de laatste paar honderd meter koers in zicht kwamen hield ik hem tussen de andere paarden in en ik zag dat Hot King Prawn aan de leiding lag maar ik voelde ook de energie onder mij die Mr. Stunning nog in zich had. Hij mag dan wel zeven jaar oud zijn maar hij voelt aan als een driejarige.”

Hattrick voor Teetan

Voor de uit Mauritanië afkomstige Teetan kon de dag al niet meer stuk toen hij de derde ren op True Legend en de vierde ren op Lakeshore Eagle won. Met de overwinning in de vijfde ren maakte de sympathieke Teetan een perfecte hattrick.

Bron: Horses.nl