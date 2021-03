Mugatoo wint de All Star Mile 2021

De via een wildcard startende Mugatoo (Henrythenavigator x Elopa) heeft de Australische All Star Mile gewonnen. De zesjarige werd gereden door jockey Hugh Bowman en getraind door Kris Lees. De omstandigheden waren goed voor de ruin, het paard houdt van natte renbanen. In deze ren was 5 miljoen Australische dollar aan prijzengeld te verdelen.

In 2019 was de inauguratie van deze rijkste mijl (1.600 meter) ter wereld. De allereerste All Star Mile vond plaats op de renbaan Flemington (een suburb van Melbourne). De All-Star Mile wordt jaarlijks gerouleerd tussen de drie grootstedelijke renbanen van de staat Victoria: in 2019 in Flemington, in 2020 in Caulfield en in 2021 in Mooney Valley.

Dwarsdoorsnede

Deze ren kent voor Australië een uniek concept: het publiek uit vijf verschillende staten van Australië mocht 10 deelnemers kiezen en levert een brede dwarsdoorsnede van de rendeelnemers van het continent op. De overige paarden werden geselecteerd door een wildcardpanel waardoor de All Star Mile een echte nationale ren werd. De weight-for-age selectie (de gewichten die de paarden moeten dragen) zijn gebaseerd op hun leeftijd zodat de paarden die nog nooit een Group race hebben gewonnen het kunnen opnemen tegen de paarden die wel een of meerdere Group (I, II of III) rennen gewonnen hebben.

De zesjarige Mugatoo wint de race

Mugatoo (Henrythenavigator x Elopa) kreeg een startplek in de ren via een wildcard-inzending. De ruin werd in 2015 tijdens de Goffs Ireland November Foal Sale voor € 17.000 door Herbertstown Stud gekocht en werd aanvankelijk door David Simcock in Engeland getraind. De ruin is een bijzondere alleskunner en heeft over alle afstanden tussen 1.500 tot en met 2.922 meter gekoerst en over al die afstanden inmiddels al negen keer gewonnen.

Geplenst

Trainer Kris Lees hoopte op een door regen doordrenkte renbaan en die hoop werd vervuld. Het heeft de afgelopen dag goed geplenst waarmee de grasbaan van Mooney Valley als zwaar werd gekwalificeerd en dat kwam Lees goed uit. Zijn pupil Mugatoo houdt namelijk van een zware baan en presteert daarop het best. Het was ronduit modderig en na een zware strijd versloeg Mugatoo onder jockey Hugh Bowman met een halve lengte Russian Camelot (die al twee Group I rennen heeft gewonnen) die de derde aankomende Behemoth met 3 ¼ lengte voorbleef. Bowman kent de renbaan op zijn duimpje en liet Mugatoo aan de reling koersen, bleef achter de leiders hangen, wrong zich met nog 300 meter te gaan door een gaatje en ploegde in de laatste meters koers met Russian Camelot richting finish en won nipt. Het was een uitermate knap staaltje vakmanschap en rijkunst dat Bowman in deze ren ten toon spreidde.

Lees: “Het concept van deze ren is geweldig en ik ben heel blij met deze overwinning. Ondanks het beperkte publiek was hun gebrul luid te horen toen de startboxen openvlogen.” Voor jockey Hugh Bowman was het weer een overwinning uit het boekje en een mooie kroon. Eerder deze week werd een eerbetoon aan Bowman onthuld: een levensgrote bronzen standbeeld op de renbaan van Rosehill Gardens waarop hij op zijn vaste supermerrie Winx is vereeuwigd.

Voor Mugatoo leverde de overwinning van All Star Mile nominaties op voor de dit jaar nog te verrijden Doncaster Mile, de Queen Elizabeth Stakes en de Sydney Cup.

