Na de Group III zaterdag wint De Vries zondag de Group II de Liwa Oasis te Abu Dhabi

Topjockey Adrie de Vries is op stoom en dat laat hij zien ook. Nadat hij zaterdag de Group III Burhj Nahaar te Meydan won, claimde hij ook de overwinning in de Group II voor Arabische volbloeds over 1400 meter op gras te Abu Dhabi.

De met een kleine 75.000 euro gedoteerde Liwa Oasis leek weliswaar een vrij open ren te worden, omdat de paarden aan elkaar gewaagd waren en de enige die er enigszins wat bovenuit stak, was Rodess Du Loup van trainer Ernst Oertel, omdat de achtjarige al meerdere rennen, waaronder twee Group I rennen in 2018 in Europa op gras, had gewonnen.

Oud vorm hervonden

Abdallah Al Hammadi en Al Ajban Stables boekten Adrie de Vries om de vijfjarige Hameem (Valiant Boy x RB Burn Baby Burn) te berijden. De Vries kent het paard goed, nadat hij in 2021 al drie keer met hem won en het paard lijkt zijn oude vorm van zes ongeslagen starts van vorig jaar te hebben hervonden. De Vries vertrok in de achterhoede van het veld om in de laatste driehonderd meter te versnellen en tactisch heel sterk door midden van het deelnemersveld naar voren te stormen. Er was voor de rest geen houden aan en de combinatie won met 2 ¾ lengte gemakkelijk voor Itesham en de derde aankomende Ashton Tourette.

Winsom van ruim een miljoen

De winsom die De Vries voor zijn eigenaren in dit renseizoen bij elkaar heeft gereden bedraagt ruim 1.183.779 euro, waarmee hij op de derde plek in het jockeyclassement van de meest verdienende jockeys in de UAE van het seizoen 2021-2022 staat.

