Na twee fatale ongelukken: Waregem Koerse doet aanpassingen in overleg met overheid

De organisatie van Waregem Koerse heeft maatregelen genomen om paarden beter te beschermen tijdens de volgende edities. Dit jaar overleden twee paarden die meeliepen . In de toekomst verdwijnen twee hindernissen uit het parcours, de minimumleeftijd voor de paarden wordt opgetrokken en het maximale aantal deelnemers wordt ingeperkt. Dit gebeurde onder druk van de Belgische overheid.

Op Waregem Koerse in het Belgische Waregem zijn begin september twee paarden overleden. Eén renpaard viel en brak zijn nek. Het ene renpaard viel en liep een bekkenbreuk op, waarna men het liet inslapen. Het andere paard overleed aan hartfalen, aldus de organisatie. Drie jaar geleden overleed ook een paard bij Waregem Koerse, de afgelopen twee edities verliepen zonder incidenten.

Dierenrechtenorganisatie GAIA noemde de wedstrijden te zwaar voor de paarden en kwam ook met kritiek op het parcours van de steeple. Een maand later vroeg Vlaams minister van dierenwelzijn Ben Weyts overleg. “In oktober zal ik de organisatie ontvangen en we zullen acties bespreken. Ik hoop op een constructief overleg en ik hoop dat het onderzoek en het gesprek zullen leiden tot maatregelen”, aldus de minister voorafgaand aan het gesprek.

Dat gesprek heeft deze week plaatsgevonden:

Het bestuur van de Koninklijke Waregemse Koersvereniging is op maandag 13 oktober in overleg gegaan met minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. Ook Prof. dr. Pille van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent was bij deze bijeenkomst aanwezig.

Tijdens het overleg gaf het bestuur een overzicht van de aanpassingen die de afgelopen jaren aan het parcours zijn doorgevoerd. Daarnaast werd toegelicht dat zowel de beelden van de editie 2025 als die van eerdere edities grondig zijn geanalyseerd. Op basis van deze analyses werd bevestigd dat er een aantal aanpassingen zullen worden doorgevoerd.

Om tot doordachte aanpassingen te komen, bezochten vertegenwoordigers van de koersvereniging de voorbije weken verschillende hippodromen in Frankrijk. In samenwerking met deze renbanen zullen de aanpassingen aan het parcours in de lopende maanden plaatsvinden

Concreet komt de organisatie met de volgende aanpassingen: de minimumleeftijd voor paarden om deel te nemen wordt verhoogd van vier naar vijf jaar, twee hindernissen verdwijnen uit de steeple (de zogenoemde ‘Ierse Berm’ en de ‘Open Ditch’) en in plaats van veertien, mogen in de toekomst nog maar twaalf paarden van start gaan.

