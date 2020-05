Nederlandse draf- en rensport weer uit de startblokken

Het is nog achter gesloten deuren - dus zonder publiek - én onder strikte voorwaarden, maar er mag vanaf morgen weer gekoerst worden in Nederland.

Onder strikte voorwaarden en zonder aanwezigheid van publiek mag de Nederlandse draf- en rensport de koersen met ingang van morgen hervatten. De laatste koersen in Nederland vonden op 12 maart j.l. plaats en de opluchting bij de betrokkenen is groot.

Nu de centrale overheid heeft ingestemd met de herstart van de draf- en rensport in Nederland zullen op lokaal niveau de burgemeesters en de veiligheidsregio’s worden benaderd om ook op dat niveau formele bevestiging te verkrijgen op basis van lokale en regionale overwegingen.

Koerskalender

“Het kantoor SNDR gaat nu zo snel mogelijk in overleg met management VPW, baanbesturen, wedvergunninghouder en alle andere betrokkenen een concept koerskalender opstellen voor de rest van mei en juni 2020. Vanmorgen zijn er op VPW al zes succesvolle trainingssessies met formele tijdregistratie verreden, achter gesloten deuren. Daarbij is naar volle tevredenheid het geldende COVID-19 protocol gebruikt”, zo laat Draf- en Rensport op facebook weten. “Dit was een goede generale naar de daadwerkelijke uitvoer tijdens de komende meetings. Een strikte toepassing daarvan zal de komende tijd essentieel zijn voor het kunnen en mogen doorkoersen. Het ultieme doel blijft daarbij uiteraard om samen in Nederland het coronavirus te blijven beheersen terwijl professionals hun werk in deze nieuwe setting weer kunnen uitvoeren.”

Gezamenlijke inzet

Het besluit om deze herstart mogelijk te maken is volgens het bericht op facebook het resultaat van een de gezamenlijke inzet van iedereen die hierbij betrokken is: ministeries, overheidsinstanties, Sectorraad Paarden, management VPW, baanbesturen, VDRP en wedvergunninghouder.

Tot tenminste 1 juni geen Engelse paardenrennen

De Britse regering heeft zojuist aangekondigd dat er tot tenminste 1 juni geen professionele sporten, waaronder paardenrennen, zelfs niet zonder publiek mogen worden gehouden. Betrokkenen van de Engelse rensport zijn verbijsterd, maar kunnen niet anders dan zich bij het regeringsbesluit neerleggen.

De eerste fase van de lockdown om de verspreiding van het coronavirus te beperken kan niet eerder dan 1 juni a.s. versoepeld worden en omvat in het gunstigste geval ‘het toestaan dat culturele en sportieve evenementen voor uitzending plaatsvinden achter gesloten deuren, terwijl het risico van grootschalig sociaal contact wordt vermeden’. De British Horseracing Authority (BHA) blijft contact onderhouden met de regering en de betrokkenen uit de rensport. De laatste rennen in Engeland vonden op 17 maart. j.l. achter gesloten deuren plaats.

Duitsland hervatte afgelopen donderdag de koersen

Niet de geplande meeting van Dortmund op 4 mei j.l. maar die van Hannover afgelopen donderdag opende de deuren voor de Duitse rensport. Buitenlandse paarden worden echter niet toegelaten en het prijzengeld is voor veel koersen gehalveerd.

Frankrijk hervatte vandaag de koersen achter gesloten deuren

Terwijl de Engelse collega’s treuren vierden de betrokkenen van de Franse rensport vandaag op diverse renbanen een bescheiden feestje achter gesloten deuren. Op de renbaan Longchamp te Parijs vonden maar liefst tien rennen plaats waarbij lege tribunes en paddocks en de jockeys voorzien van mondkapjes opvielen. Grote aandacht ging uit naar Victor Ludorum, de ongeslagen Group I winnaar van Godolphin en Sottsass, de Franse Derbywinnaar van 2019. Beide paarden maakten hun favorietenrol niet waar, maar hun betrokkenen waren desondanks tevreden met de resultaten van hun pupillen en kijken uit naar de Group I rennen van 1 juni a.s.

Sottsass kon favorietenrol vandaag niet waarmaken. Foto: Yolande Tilmans

Ierland voorlopig geen rennen

De Ierse regering heeft bevestigd dat, indien fase drie van de Covid19 intreedt, er op zijn vroegst op 29 juni a.s. weer in Ierland gekoerst mag worden. De laatste rennen in Ierland vonden op 24 maart j.l. plaats en de Horse Racing Ireland (HRI) is diep teleurgesteld en van mening dat de rensport eerder en veilig zou kunnen worden hervat en is ter zake nog in overleg met de Ierse regering.

Bron: Horses.nl/FB Nederlandse Draf- en Rensport