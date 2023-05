Nederlandse gefokte Iresine zet Group I zegereeks door en wint de Group I Prix Ganay

De door Marie-Louise van Dedem en haar man Pierre Joyaux gefokte Iresine (Manduro x Inanga) ging er vandoor met de overwinning in de Prix Ganay, de eerste internationale Group I ren van Europa voor vierjarige en oudere paarden over 2100 meter op gras op de renbaan van Longchamp.

De ren is vanaf het begin van de classificering van de Group I rennen in 1971 opgenomen in de top van ’s werelds beste Group I rennen en vooral befaamd om nu al potentiële kanshebbers voor dé Group I ren ter wereld, de in oktober a.s. te houden Prix de l’Arc de Triomphe, in actie te zien. Waldgeist en Sottsass, eerdere winnaars van de Prix Ganay, wonnen daarna de Arc.

Iresine gaat favoriet voorbij

Onder de zeven deelnemende toppaarden bevonden zich de vierjarige Vadeni, die vorig jaar de Prix du Jockeyclub won en tweede werd in de Arc en de vijfjarige Bay Bridge, de winnaar van onder meer de Champion Stakes te Ascot. Beide toppaarden koersten voor de eerste keer dit jaar en dat gaf hun enigszins een achterstand op Iresine en Simca Mille die beide op 9 april j.l. hun eerste ren van dit jaar in de benen hadden. Vadeni verloor een ijzer in de ren en Bay Bridge was duidelijk nog te zwaar gebouwd en stapte niet goed over in de voorbrengring. Desondanks waren zij de favorieten, maar daar stak de zesjarige Iresine (Manduro x Inanga) overduidelijk een stokje voor.

Bijzonder paard

Het is een bijzonder paard die Iresine. Gefokt door Marie-Louise van Dedem en haar man Pierre Joyaux stak Iresine als veulen niet boven de rest van zijn soortgenoten uit, aldus Marie-Louise. Het veulen werd verkocht en ging in training en werd een renpaard met kwaliteiten die uitzonderlijk zijn. Als driejarige kwam hij in 2020 de baan op en won zijn tweede ren, als driejarige won hij vier keer uit zes starts, als vierjarige won hij vijf van zijn zeven starts waaronder de Group I Royal Oak en de Prix Foy en nu als zesjarige is hij volledig op stoom.

Overduidelijke klik met vrouwelijke jockey

De vrouwelijk jockey Marie Velon heeft een aparte klik met het paard en heeft hem van zijn 17 starts zestien keer bereden, twaalf keer met hem gewonnen en finishte vier keer bij de eerste aankomenden. Velon houdt haar hoofd koel en laat zich in de ren niet gek maken. Haar bijzondere klik met Iresine en het feit dat zij het paard door en door kent, laat het renpubliek wel eens nagelbijtend het koersverloop aanschouwen. Iresine houdt niet van een harde ondergrond en er evenmin van om aan de leiding of om midden in het deelnemersveld te koersen. De ruin koerst steevast aan het einde van het veld en beschikt over een eindspurt die hij vanaf de vijfhonderd meter paal voor de finish kan inzetten en kan volhouden en dat is niet veel middellange- of langere afstandspaarden gegeven. Velon weet dat en houdt hem steevast in de achterhoede om vervolgens in de laatste paar honderd meter koers langs iedereen heen te zeilen. Iresine heeft er duidelijk plezier in en reageert onmiddellijk op haar instructies en het paard doet alles voor haar.

Van de laatste plek in de ren tot als eerste over de finish

Na de start van de ren nam Real World van Godolphin de leiding die al snel werd overgenomen door Sabio Cen met Simca Mille in derde positie. Tot aan de laatste achthonderd meter koers bleef dit trio aan kop met Iresine en Vadeni in de achterhoede van het langgerekte deelnemersveld. Bij het uitkomen van de laatste bocht en met nog vijfhonderd meter te gaan liet Velon Iresine los en deelnemer voor deelnemer moest eraan geloven. Iresine won met 1 ¼ lengte voor Simca Mille en een hoofdlengte daarachter Bay Bridge. De pas 23-jarige Velon boekte haar tweede Group I overwinning en kan zich als vrouwelijke jockey scharen in het rijtje van Hollie Doyle, Jamie Kah en andere vrouwelijke topjockeys.

Plannen voor Iresine

Trainer Jean Gauvin heeft goud in handen met de tweevoudige Group I winnaar en daar is de sympathieke trainer uit Lyon zich van bewust. Hij is zuinig op de ruin en kient de rennen goed uit zonder het paard te overbelasten. De Group I de Grand Prix de St. Cloud begin juli en wellicht in het najaar Ascot en Hong Kong staan in het vizier.

