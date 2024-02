Nederlandse topjockey De Vries genomineerd voor Horseracing Excellence Awards 2024

Nederlandse topjockey Adrie de Vries genomineerd voor de Sheikh Mohammed Horseracing Excellence Awards 2024. De stemronde voor de zesde editie van de People's Choice Award van de Horseracing Excellence Awards is geopend.

De prijsuitreiking vindt plaats op de renbaan Meydan te Dubai tijdens de Super Saturday op 2 maart 2024. De award is een erkenning van degenen die een uitstekende bijdrage hebben geleverd aan de internationale paardenrennen en aan die in de Verenigde Arabische Emiraten. In 2023 werd de People’s Choice Award uitgereikt aan Shadwell’s meervoudige Groep I winnaar Baaeed. Eerdere winnaars bestaan uit een mix van toppaarden en menselijke toppers, waaronder Hollie Doyle, Winx en Lady Eli.

Er zijn vier genomineerden voor de People’s Choice Award 2024:

Jockey Yutaka Take is een legende in zijn geboorteland Japan, waar hij al bijna 40 jaar aan de top staat. Tot op heden heeft hij meer dan 5000 rennen gewonnen, waaronder vier Japan Cups en vier Arima Kinens. Hij heeft ook succes geboekt in Dubai waar hij in 2001 de Dubai Sheema Classic won op Stay Gold en in 2007 de Dubai Duty Free op Admire Moon.

Adrie De Vries rijdt sinds het begin van de jaren negentig in de VAE. De nu 54-jarige Nederlander die sinds het begin van de jaren negentig in de VAE heeft gereden blijft aan de top meedraaien en werkte samen met Salute The Soldier aan succes in de G1 Maktoum Challenge in maart.

Hamdan Sultan Al Sabusi is een van de jongste geregistreerde eigenaren in de VAE en heeft veel succes geboekt met zijn paard Algiers die een dappere tweede plaats in de Dubai World Cup 2023 voor zijn rekening nam. Hamdan, die een vaste waarde op renbanen is, is met zijn enthousiasme en kennis van de sport een inspiratie voor andere jonge renliefhebbers

Freddy Tylicki is een voormalig Brits leerling-jockey kampioen wiens carrière in het zadel hem winnaars in de VAE opleverde, net als het winnen van twee Groep I rennen in Frankrijk. Tylicki’s carrière in het zadel werd afgebroken vanwege een blessure in 2016 en hij is nu een succesvolle fokkerij, jockeys- en veilingagent, daarnaast is hij een media-persoonlijkheid.

Om te stemmen, ga naar: https://hhracingawards.com/vote.html

Stemmen kan tot en met zaterdag 24 februari.

Bron: Horses.nl