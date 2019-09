Nieuw Wereldsnelheidsrecord Horseboarding op Duindigtse ‘Dag van het Paard’

Het Horseboarding Showteam uit Noordwijk heeft afgelopen zondag op de Wassenaarse Draf- en Renbaan Duindigt een nieuw wereldrecord gevestigd. Het te breken record stond op 45 km per uur, het doel van het team was 50 km per uur, maar na afloop kon er in het Guiness Book of Records 53 km per uur genoteerd worden als nieuw record.

De recordpoging van het Horseboarding Showteam was een hoogtepunt van de ‘Dag van het Paard’, die voor het eerst sinds vier jaar weer werd georganiseerd op Duindigt.

Jaarlijks

In de jaren ‘80 en ’90 was de Dag van het Paard op Duindigt een jaarlijks evenement, maar toen de belangstelling voor de draf- en rensport rond de eeuwwisseling minder werd liep de belangstelling terug. De Dag van het Paard werd nog maar af en toe georganiseerd en in een kleinere versie.

Met het showprogramma van afgelopen zondag, waar naast het horseboarden ondermeer ook demokoersen waren voor dravers en renpaarden en kinderjockeys met hun pony’s mochten laten zien hoe snel ze waren, hoopt de organisatie de Dag van het Paard weer nieuw leven te hebben ingeblazen.

Bron: Persbericht