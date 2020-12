Nieuwe anti-doping autoriteit in VS moet Amerikaanse renpaarden beter beschermen

De afgelopen jaren waren er regelmatig berichten over overleden paarden op renbanen in de Verenigde Staten. Vooral de renbaan van Santa Anita in Californië werd berucht. In de nieuwe begrotingswet van het land is nu een anti-doping autoriteit voor de rensport opgenomen, die de regels in de VS meer in lijn moeten brengen met de situatie in de rest van de wereld.

In 2019 stierven in een periode van drie maanden maar liefst 23 paarden op Santa Anita. Ook op andere renbanen in de VS gebeurden de afgelopen jaren regelmatig ongelukken, zowel in de trainingen als de wedstrijden. Onderzoeken naar de relatief hoge aantallen sterfgevallen wijzen naar het gebruik van bepaalde medicatie bij de paarden op de racedagen. Deze medicatie zou bestaande blessures verhullen en achter een aantal dramatische ongelukken zitten.

Horseracing Integrity and Safety Act

Dankzij de nieuwe Horseracing Integrity and Safety Act komt er nu een landelijke aanpak van doping. Tot nog toe was er geen gezamenlijk beleid en waren er 38 verschillende autoriteiten met elk verschillende regels over doping. Het gebruik van ontstekingsremmers en pijnstillers bij renpaarden was in de VS veel gebruikelijker dan in andere landen. Nu komt er één anti-doping autoriteit, één nationaal beleid en landelijke procedures en boetes voor overtredingen. Ook de veiligheid van de renbanen wordt beter gewaarborgd. Een nieuw accreditatie-programma voor renbanen, moet er onder meer voor zorgen dat onderhoud volgens de juiste standaarden plaatsvindt.

Trump moet tekenen

De wet wordt gesteund door zowel dierenrechtorganisaties als een aantal belangrijke instituten binnen de rensport zoals de eigenaren van alle drie de Triple Crown banen, de Jockey Club en Breeders’Cup Ltd. President Donald Trump moet de wet nog wel ondertekenen.

Bron: Horse & Hound / Horses.nl