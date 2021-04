Nieuws voor gehele renwereld van jockey clubs Saoedi-Arabië, de VAE en Bahrein.

De jockey clubs van Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein zullen de komende maanden gesprekken over coördinatie van paardenquarantaine, reisgemak, rennen en het delen van kennis en informatie tussen eigenaren en fokkers in de drie landen inplannen.

De renleiders in de drie Golfstaten geloven dat er ruimte is voor een meer gecoördineerde benadering van de sport in de regio, iets wat alle partijen ten goede zal komen, en tot een uiteindelijke uitbreiding met andere landen zal gaan leiden. Zij hebben immers alle drie spraakmakende internationale rennen georganiseerd: de Bahrain International Trophy in november, de Saudi Cup eind februari en de Dubai World Cup Carnaval en Dubai World Cup rendag van januari tot maart.

Samenwerking

Prins Bandar Bin Khalid Al Faisal, voorzitter van de Jockey Club van Saoedi-Arabië, zei: “met een steeds aantrekkelijker aanbod aan rennen dat al in de hele regio plaatsvindt, hebben we als groep besloten dat het tijd is om ons te concentreren op manieren om onze rennen voor elkaar open te stellen en tegelijkertijd om het voor de internationals aantrekkelijker te maken om naar hier te komen, waardoor de progressie van rennormen in de hele regio zal worden vergemakkelijkt. We bevinden ons in de voorfase van deze gesprekken die in eerste instantie zullen plaatsvinden tussen Saoedi-Arabië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten, maar we leggen de basis voor een samenwerking in de hele Golf die ons allemaal ten goede zal komen en, naar we hopen, een renwereld in het algemeen die zomer- en winterkoersen in het Midden-Oosten aanbiedt.”

Optimistisch

“Paardenrennen hebben een speciale plaats in de harten van de sportliefhebbers in de regio en hun gedeelde passie is een katalysator voor de betrokkenheid op alle niveaus om een wederzijds voordelig programma zowel binnen de Golf als daarbuiten te ontwikkelen”, aldus Zijne Hoogheid Shaikh Isa bin Salman bin Hamad Al Khalifa, voorzitter van het Rashid Equestrian & Horse Racing Club High Committee van Bahrein. “Wij zijn echt enthousiast over het vooruitzicht van een geïntegreerd regionaal renschema dat gebruik maakt van de reeds gevestigde sterke punten om de normen en de concurrentie te verhogen. Hoewel de discussies misschien in een vroeg stadium zijn, geeft de omvang van de kansen alle reden om optimistisch te zijn.”

‘Nieuwe horizonnen openen’

Ook Zijne Hoogheid Sheikh Rashid bin Dalmook Al Maktoum, voorzitter van de Dubai Racing Club, sprak zijn optimisme uit over de gezamenlijke samenwerking en beaamde dat deze oude vorm van sport een speciale plaats inneemt in de harten van de mensen van de Golf. “Door samen te werken kunnen we nieuwe horizonnen voor paardenrennen in de regio openen, waarbij wij gebruik maken van wijdverbreide regionale ervaringen bij het organiseren van grote internationale evenementen. Deze samenwerking zal bijdragen aan het waarmaken van de aspiraties en wensen van alle betrokken partijen binnen de ren-industrie, inclusief eigenaren, jockeys en trainers, het creëren van een nieuw stappenplan om obstakels te overwinnen en progressie te vergemakkelijken. Dit is een welkome stap die wereldwijd zal worden bevorderd door de internationale rennen die worden georganiseerd door de Verenigde Arabische Emiraten, het Koninkrijk Saoedi-Arabië en het Koninkrijk Bahrein en zal de snelle groei die we in de renindustrie op regionaal niveau hebben gezien, blijven voeden”.

Bron: Horses.nl