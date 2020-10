O’Brien trekt 11 paarden terug uit de Arc en overige Group I rennen

De kogel is door de kerk. Toptrainer Aidan O’Brien en diens zonen Joseph en Donnacha trekken hun paarden terug uit de Arc en overige Group I rennen vandaag in Longchamp. Reden: in het voer dat zij hun paarden voerden zit Zilpaterol, een middel dat gewichtstoename bevordert. Dat middel is in de USA niet verboden, maar in Europa wel.

Op vrijdagavond adviseerde Gain Equine Nutrition trainers om geen voer van hen te voeren omdat gebleken was dat sommige van hun producten besmet waren met Zilpaterol. Dat advies kwam tot stand nadat France Galop aankondigde dat vijf paarden de afgelopen weken positief waren getest op Zilpaterol, een synthetische bèta-agonist dat is goedgekeurd voor gebruik als prestatieverbeteraar in sommige rundvleesproductiesystemen buiten de EU.

Meest gebruikte producten

O’Brien is een van de vele toonaangevende trainers die producten van Gain gebruikt. De beslissing van O’Brien zou kunnen leiden tot verdere terugtrekkingen door andere trainers uit diverse koersen van vandaag aangezien de Gain-producten de meest gebruikte in Ierland en Groot-Brittannië zijn die trainers aan hun paarden voeren.

In totaal 17 paarden teruggetrokken

Nadat hij donderdagavond voor het eerst van het probleem hoorde heeft O’Brien al zijn paarden op vrijdagochtend overgeschakeld van Gain-producten naar Connolly’s Red Mills-voer en bloed- en urinemonsters genomen van al zijn paarden in Frankrijk. Hij heeft die monsters verstrekt aan het Irish Equine Centre, aan France Galop en zelf te Ballydoyle het voer getest.

Hoeveelheid minuscuul

Uit eigen tests bleek dat de hoeveelheid Zilpaterol minuscuul was en navraag door O’Brien leerde hem op vrijdag dat stof na anderhalve dag tot twee dagen uit het systeem van het paard zou moeten zijn. De eerste urinemonsters die O’Brien naar het Irish Equine Centre stuurde waren negatief maar de monsters die naar het Franse laboratorium waren gestuurd waren positief. Om die reden hebben Aidan en diens zonen Joseph en Donnacha vanochtend alle elf paarden voor vandaag in de Arc en de Group I rennen teruggetrokken en de zes, die voor de rennen vandaag in Tipperary waren ingeschreven, ook.

Grote teleurstelling

“Het Irish Equine Centre kan schijnbaar slechts een deel op een miljard testen, en ik geloof dat de test die ze deden alleen voor vee is, want dat is de enige test die hier kan worden gedaan:, aldus O’Brien. “Alle tests die wij naar Frankrijk hebben gestuurd waren positief. Er was een kans dat wij hadden kunnen koersen maar om de integriteit van de koerswereld te beschermen hebben wij dit besluit genomen. Het is een grote teleurstelling voor iedereen, ook voor Joseph en Donnacha”

Jessica Harrington, die gisteren en vandaag paarden te Longchamp had en heeft koersen, zei vrijdag dat ze Red Mills-producten voert zodat haar renstal gewoon kan koersen, dat geldt ook voor de renstal van John Gosden (Enable en Stradivarius).

O’Brien had donderdag favoriet Love al uit de Arc teruggetrokken maar dat was omdat zijn personeel Love in de Breeders’Cup wil laten koersen. De overige paarden van O’Brien van vandaag voor de Arc waren Mogul, Japan, Serpentine en Sovereign. Ze behoorden tot de belangrijkste kanshebbers om Enable te dwarsbomen voor de historische poging om drie Arc overwinningen op haar naam te schrijven.

Bron: Horses.nl