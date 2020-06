O’Briens regeren in Ierse Derby en Group I rennen

De Ierse Derby werd een kwartet voor Aidan O’Brien. In hetzelfde Ierse raceweekend won de toptrainer bovendien drie Group I rennen. Een vierde Group I ren was prooi voor zijn zoon Joseph. De belangrijkste wedstrijd van het weekend, de Irish Derby was voor het paard Santiago (Authorized x Wadyhatta) die voor O'Brien door jockey Seamie Heffernan gereden werd.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Dubai Duty Free Irish Derby waren er lege tribunes, uiteraard vanwege Covid-19. Ook was het prijzengeld ten opzichte van 2019 gehalveerd, maar desondanks verschenen er dertien deelnemers aan de start om € 750.000,– te verdelen. Acht van de deelnemers waren afkomstig uit de trainingsstallen van vader Aidan en zoon Joseph O’Brien.

Kwartet

Aidan O’Brien, the Master of Ballydoyle, deed zijn naam weer eer aan, door de eerste vier plaatsen te bezetten in dé ren voor driejarige paarden. Hij won de Ierse Derby al 13 keer en hij voegde daar vrijdag dus de 14e aan toe. In de stromende regen versloeg Santiago (Authorized v Wadyhatta) onder jockey Seamie Heffernan met een hoofdlengte zijn stalgenoot Tiger Moth en met vijf lengten daarachter mede-stalgenoten Dawn Patrol en Order of Australia. Er is geen enkele trainer die hem dit nadoet: in de helft van de door hem gewonnen Ierse Derby’s bezette O’Brien met zijn paarden de eerste drie aankomende plekken.

‘Groene paarden’

O’Brien na afloop: “Mooi zo. Het zijn nog allemaal groene paarden dus wij hebben iets om naar uit te kijken voor dit en de volgende seizoenen. Santiago is fijn paard en de rest van de stagenoten en de concurrenten hebben een goede ren laten zien.” Jockey Heffernan, die al meer dan vijfentwintig jaar bij O’Brien in dienst is, zei: ”Santiago is is een taai paard met een hoop lef als je beseft dat hij acht dagen geleden op Royal Ascot de Queen’s Vase won. Ik moest mij in de laatste vierhonderd meter een weg naar buiten banen en toen ik hem eenmaal in de versnelling had gezet, schakelde hij over.” Voor Heffernan is het zijn vierde overwinning van de Ierse Derby.

Magische Magical wint Pretty Polly Stakes

Na de Derby gisteren, stonden vandaag nog een aantal Group I rennen op de agenda bij renbaan The Curragh. Van de acht rennen won driemaal een door Aidan O’Brien en eenmaal een door zijn zoon Joseph getrainde volbloed. Hoogtepunt was de Group I ren The Alwasmiyah Pretty Polly Stakes. Publiekslieveling en topmerrie Magical (Galileo x Halfway to Heaven) verscheen na 245 dagen weer in de koers en won oppermachtig onder Seamie Heffernan met viereneenhalve lengte voor Cayenne Pepper en de als derde aankomende Fleeting (ook O’Brian).

Het was aanvankelijk de bedoeling dat Magical niet meer terug in training zou komen en dit jaar gedekt zou worden door No Nay Never, maar er is in de winter iets met de merrie gebeurd. O’Brien: “Magical veranderde en werd sterker in de winter en daarom brachten de jongens haar terug in training. Meestal zie je dat soort verandering en verbetering in de overgang van drie naar vier jaar, maar Magical heeft in juist bij de overgang van vier- naar vijfjarige de kracht in haar lichaam ontwikkeld.”

Bron: Horses.nl