Ook Hong Kong Cup voor Japans paard: Win Bright wint nipt

De Longines Hong Kong Cup is een Group I race over 2.000 meter voor paarden van drie jaar en ouder, waarin ruim € 3,2 miljoen aan prijzengeld te verdelen is. Win Bright won met een halve hoofdlengte voor de als tweede aankomende Magic Wand en derde binnenkomer Rise High. Win Bright haalde daarmee de derde van de vier Group I races van vandaag voor Japan binnen.

Japans beste renpaard Almond Eye verscheen niet aan de start omdat zij vanwege een verhoogde temperatuur in Tokyo bleef. Het leger van raceliefhebbers uit Japan juichte deze keer voor Win Bright, de Ieren voor Magic Wand en de Fransen voor Edisa. De uit Hong Kong afkomstige deelnemers waren Rise High, Furore, Dark Dream, Time Warp en Glorious Forever. Onder de renliefhebbers beloofde de race een mooie clash tussen Win Bright en Magic Wand te worden.

Veeleisende start

De start van 2000 meter is erg veeleisend voor de jockeys omdat de startboxen vlak bij de finishlijn staan en het al snel (zo’n 100 meter na de start) richting eerste bocht gaat. Paarden die aan de buitenkant starten maken daardoor meer meters en hun jockeys moeten vooral geduldig blijven om de energie te sparen voor een eindspurt.

Win Bright wint met halve hoofdlengte

De door Aidan O’Brien getrainde vierjarige merrie Magic Wand (Galileo x Prudenzia) bevond zich in de afgelopen elf Group I races die zij wereldwijd koerste, steeds bij de eerste vijf aankomende paarden en behaalde haar eerste Group I overwinning in Melbourne op 9 november dit jaar in de Seppelt Mackinnon Stakes. Win Bright heeft won afgelopen april de FWD QE II Cup te Hong Kong. Beide paarden waren dus aan elkaar gewaagd.

Na de start koersten Magic Wand met Time Warp en Glorious Forever aan kop met daarachter driedik aan de buitenzijde Win Bright. Magic Wand koerste comfortabel aan de reling en kon zich daar mooi aan optrekken, maar driehonderd meter voor de finish trok haar jockey Ryan Moore haar van de reling af en probeerde in een gat tussen de twee koplopers door te flitsen. Dat plan mislukte en Moore trok Magic Wand iets verder van de reling af lag toen in het vierde spoor tussen Glorious Forever en Win Bright met nog tweehonderd meter te gaan. De paarden koersten een paar meter naast elkaar richting de finish en Moore trok Magic Wand weer naar de reling. Nek aan nek bereikten Win Bright en Magic Wand de finish en de manoeuvre van Moore door van en weer terug naar de reling te koersen kostte Magic Wand de overwinning.



Geschiedenis Hong Kong Cup

In januari 1988 vond de eerste editie van deze race te Sha Tin over 1800 meter voor paarden uit Singapore en Maleisië plaats en werd de Hong Kong Invitation Cup genaamd. Een jaar later werden Australische en Nieuw-Zeelandse paarden toegevoegd aan de lijst met genodigden en 1989 kende deze ren zelfs twee edities toen het evenement van januari naar december op de internationale kalender verschoof. In 1999 werd de race hernoemd tot de Hong Kong Cup, de afstand werd verlengd naar 2000 meter en het was de eerste Group I ren te Hong Kong. De race is de hoofdkoers van de Longines Hong Kong International Races en een van ’s werelds meest prestigieuze. Kampioenen van over de hele wereld hebben hun namen op de erelijst geëtst. Japan heeft deze race vijf keer gewonnen waarvan de meest heerszuchtige die van Maurice in 2016 was.

