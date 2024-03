Ook Zwitserland heeft zweepgebruik rensport aangescherpt

In meerdere landen, zo ook in Nederland, werd het gebruik van de zweep in de draf- en rensport vorig jaar al verboden (licht corrigeren is toegestaan). Vanaf 1 juli 2024 wordt ook het gebruik van de zweep bij paardenraces in Zwitserland niet meer toegestaan. De ruiter mag de zweep nog wel meenemen in de race, maar dient deze alleen nog maar te gebruiken ter correctie op de schouder en niet voor aansporing van het paard.

Op 9 maart kwamen eigenaren, jockeys en trainers bijeen op de Algemene Vergadering van de Zwitserse Paardenracevereniging. Met een ruime meerderheid keurden ze het voorstel van de Raad van Bestuur goed om in de toekomst af te zien van het gebruik van de zweep. In de praktijk zal dit betekenen dat zwepen wel gedragen mogen worden, maar niet meer gebruikt mogen worden om de paarden aan te sporen. Ze mogen alleen op de schouder worden geplaatst om de paarden recht te houden. Dit is een concessie aan de rijpositie van de renner, die geen mogelijkheden heeft om het paard te beïnvloeden met gewicht of dijhulpen.

Schokabsoberende zwepen niet genoeg

In Zwitserland, net als bijvoorbeeld in Duitsland, waren sinds kort alleen schokabsorberende zwepen toegestaan. Toch wilden de leden van de Zwitserse Paardenracevereniging het dierwelzijn verder waarborgen en stemden in met het verbod. De Raad van Bestuur is nu bezig met de verdere uitwerking van het reglement en de bijbehorende sancties.

Bron: Horses.nl/ St-George/ Galopp Schweiz