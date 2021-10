Opening van de “Arc” dag met twee Groupe I rennen voor twee-jarige Engelse volbloeds

De eerste twee openingskoersen voor de beste ren ter wereld, de Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, waren weggelegd voor de tweejarigen. Feitelijk zijn deze paarden ietsje ouder aangezien zij per 1 januari van ieder jaar een jaar ouder worden. De pupillen van alle trainers en eigenaren worden vanaf dat zij veulen zijn in de watten gelegd en menig hotel- of studentenkamer is kleiner dan hun ruime boxen van rond 20 m2. Niets wordt aan het toeval overgelaten en de lichaamstemperatuur van de paarden worden standaard tweemaal per dag opgenomen en er vinden iedere paar maanden veterinaire checks plaats waarbij ook de bloedwaarden worden gecontroleerd. De meeste grote trainingsfaciliteiten beschikken over (zout)waterzwembaden en airconditioned stallen.



Het welzijn van de paarden staat voorop en met het prijzengeld dat te verdienen valt is het niet zo dat eigenaren en trainers kost wat kost hun pupillen laten koersen. Getuige daarvan is bijvoorbeeld de terugtrekking door de Ierse trainer Aidan O’Brien van het paard Love in de met 5 miljoen euro gedoteerde Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Love, een van de kanshebbers voor in ieder geval een plek bij de eerste drie aankomende paarden, vertoonde laat gistermiddag ietwat temperatuursverhoging en werd daarop onmiddellijk door O’Brien uit de koers teruggetrokken. Het terugtrekken van love betekent voor jockey Frankie Dettorie dat hij tot nu toe voor het eerst sinds 2013 geen rit in de Arc heeft!

Verraderlijke bocht voor de laatste rechte lijn voor de finish

Beide koersen vertrekken op een met als 4,2 gekwalificeerde bodemgesteldheid (zwaar) vanaf de overzijde van de baan meteen bergopwaarts om vervolgens af te dalen naar de eerste lange bocht. Een verraderlijke bocht omdat de paarden denken dat zij al in het laatste rechte stuk voor de finish zijn beland en willen versnellen. Met name voor tweejarigen die voor het eerst te Longchamp koersen is het voor een jockey een behoorlijke klus om de rem aan te trekken en pas 400 meter voor de finish de paarden op het échte rechte stuk in positie te plaatsen om te versnellen.

Qatar Prix Marcel Boussac Criterium des Pouliches 2018

Deze ren voor 2-jarige merries over 1600 meter was de openingsren van de “Arc” dag. Met een prijzengeld van in totaal 400.000 euro waarvan 228.560 euro voor de winnares vertrokken uiteindelijk acht merries, die dit jaar allemaal al twee of meer koersen hebben gewonnen, van start. De merries zagen er voortreffelijk uit en kwamen goed uit de voeten op de zware baan. Na de start nam favoriete Fleur D’Iris samen met Agartha de leiding en zag het er naar uit dat een van beide de ren op haar naam zou schrijven. Tweehonderd meter voor de finish begon echter de tweede favoriet Zellie (Wootton Bassett x Sarai) onder jockey Oisin Murphy aan de reling samen met Times Square aan hun opmars en Zellie won de ren met 1 lengte voorsprong nog vrij makkelijk voor Times Square die Oscula twee lengten verder naar een derde plek verwees. De koers werd met een gemiddelde snelheid van 56,1 km per uur afgelegd.

Qatar Prix Jean-Luc Lagardère (Grand Critérium)

De tweede koers, tevens de meest prestigieuze koers voor tweejarigen in Frankrijk was opengesteld voor merries en hengsten. Van de 9 deelnemers was Accakaba de enige merrie en Stone Age het enige paard van het deelnemersveld dat nog geen overwinning had behaald. Ook deze ren kende een prijzengeld van 400.000 euro met 228.560 voor de winnaar. De start van deze ren verliep vanaf dezelfde positie als voor de eerste ren. Na de start nam Godolphin’s Noble Truth de leiding en bleef aan kop tot in de laatste tweehonderd meter. Frankie Dettori op Angel Blue (Dark Angel x Cercle De La Vie) begon met nog vierhondervijftig meter te gaan aan de relingzijde aan zijn opmars en meter na meter maakte de combinatie gestaag hun opmars en kwamen langszij Noble Truth om in de laatste vijftig meter voor de finish met een lengte voor Noble Truth te winnen. Dettori kon na de overwinning zijn beroemde flying dismount maken. Een halve lengte daarachter finishte de derde aankomende en tevens favoriet Ancient Rome. De koers werd met een gemiddelde snelheid van 59,6 km per uur afgelegd.

Bron: Horses.nl