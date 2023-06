Openingsdag Royal Ascot: eerste vrouwelijke jockey ooit wint King’s Stand Stakes

De openingsdag van Royal Ascot wordt vaak beschouwd als de mooiste dag van vlakkebaan rennen in het Verenigd Koninkrijk. Met onder andere twee records voor Aidan O’Brien en Ryan Moore, een negen dagen te voet stelling voor Frankie Dettori die gefrustreerd was omdat hij bij zijn afscheidstournee drie overwinningen nipt aan zijn neus voorbij zag gaan en wegens hinderlijk en roekeloos rijden werd bestraft én met Hollie Doyle die als eerste vrouwelijk jockey een Group I te Royal Ascot won.

Het was verre van saai vandaag te Ascot met drie Group I rennen met bookmakers die verward waren vanwege de bodemgesteldheid die vanochtend met 10 mm regen soepel was en vanmiddag opdroogde naar goed tot stevig. Daardoor varieerden de quotes nogal omdat sommige paarden die het liefst op een zachte ondergrond koersen op een stevige ondergrond van start gingen en dat weren de paarden die ’s-ochtends meer gespeeld werden dan ’s-middags. De dagelijks aftrap van het vijf dagen durende Royal Ascot vond vandaag traditioneel weer plaats met de Royal Procession. Voor het eerst werd die geleid door Koning Charles en Queen Camilla en hun genodigden in open calèches voor de tribunes en de paddock voor het uitzinnige publiek.

Outsider Triple Time wint de Group I Queen Anne Stakes

Met twaalf paarden ging de eerste Group I ren van de Royal Ascot meeting van start met de Queen Anne Stakes over 1609 meter. Naast Modern Games van Godolphin was Inspiral met Frankie Dettori aan boord de favorieten maar die moesten het afleggen tegen Neil Callan op Triple Time (Frankel x Reem Three) die Inspiral met een halslengte voorbleef. Derde werd ook een outsider en Light Infantry verwees Modern Games naar een vierde plaats. Callan genoot zichtbaar van zijn overwinning en ondanks dat hij meerdere Group rennen heeft gewonnen zei hij dat als je naar Royal Ascot komt het een andere klasse is.

Eerste vrouwelijke jockey ooit wint de King’s Stand Stakes

De tweede Group I ren was de King’s Stand Stakes over 1200 meter. Van de 19 deelnemers werden er twee door de dierenartsen niet fit bevonden en zo vertrokken de 17 overige paarden van start. Hollie Doyle nam gelijk de leiding op Bradsell (Tasleet x Russian Punch) en won als eerste vrouwelijke jockey ooit een Group I ren tijdens de Royal Ascot meeting. Eigenaar Victorious uit Bahrein kon vrolijk meejuichen want hun paard versloeg met een lengte de torenhoge favoriet Highfield Princess en met 2 ¾ lengte de derde aankomende Anaf. Een overwinning met een staartje dat wel. Doyle week constant van haar lijn af en dat leverde een langdurig onderzoek van de baanrechters op met als resultaat dat de uitslag bleef staan maar dat Doyle vier dagen te voet stelling kreeg.

O’Brien slaat met Paddington toe in de St. James’s Palace Stakes

De derde Group I ren van vandaag werd de 83ste Royal Ascot overwinning voor Aidan O’Brien die nu de meest succesvolle trainer in de geschiedenis van Royal Ascot is. Zijn pupil Paddington (Siyouni x Modern Eagle) met Ryan Moore aan boord nam het onder andere op tegen Chaldean die door Frankie Dettori bereden werd. Paddington won gemakkelijk met 3 ¾ lengte voor Chaldean. Derde werd Charyn. O’Brien “het is een ongelooflijk spannend paard nietwaar? Mijn personeel gaat besluiten wat zijn volgende koers zal worden. Het is een topteam en ik wil in het bijzonder Pat Keating bedanken die met alle onze paarden reist en ze op hun reis voorbereidt en ter plekke, waar ook ter wereld, begeleidt. Ook wil ik jockey Ryan Moore bedanken die Paddington een meesterlijke rit gaf” Moore won vandaag zijn 75ste Royal Ascot overwinning.