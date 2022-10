Openingskoersen van ‘Arc’ voor Belbec en Blue Rose Cen

De eerste twee openingskoersen voor de beste ren ter wereld, de Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, zijn voor de tweejarige paarden. In de Qatar Prix Jean-Luc Lagardère over 1.400 m won Belbek van Nurlan Bizakov uit Kazachstan, onder het zadel van Mickael Barzalona. De Qatar Prix Marcel Boussac Criterium des Pouliches gaat over 1.600 m en werd gewonnen door Blue Rose Cen met jockey Aurelien Lemaitre. Dit paard is in eigendom van Leopoldo Fernández Pujals.

Beide koersen vinden plaats op een met als 3,9 gekwalificeerde bodemgesteldheid (zeer soepel). Het gaat vanaf de overzijde van de baan meteen bergopwaarts om vervolgens af te dalen naar de eerste lange bocht. Een verraderlijke bocht, omdat de paarden denken dat zij al in het laatste rechte stuk voor de finish zijn beland en willen versnellen. Met name bij tweejarigen die voor het eerst in Longchamp koersen, is het voor een jockey een behoorlijke klus om de rem aan te trekken en pas 400 meter voor de finish de paarden op het échte rechte stuk in positie te plaatsen om te versnellen.

Qatar Prix Jean-Luc Lagardère (Grand Critérium)

De eerste koers over 1.400 meter, tevens de meest prestigieuze koers voor tweejarigen in Frankrijk, is opengesteld voor merries en hengsten. Alle acht deelnemers hadden al eerder gekoerst en gewonnen. The Antartic werd door diens trainer teruggetrokken en zo gingen er zeven van start. Deze ren heeft een prijzengeld van 400.000 euro met 228.560 voor de winnaar. De start verliep glibberig en Vicious Harry nam de leiding voor Pivotal Trigger. Richting finish leek het of Gamestop de koers binnen zou halen, maar de jockey zette de handen net iets te snel neer en in de laatste vijf meter zeilde Belbek (Showcasing x Bee Queen) onder Mickael Barzalona langszij. Belbek won met een neuslengte voor Gamestop en de als derde aankomende Breizh Sky. De koers werd met een gemiddelde snelheid van 59,1 km per uur afgelegd. Dit is de eerste Groep 1 overwinning voor Nurlan Bizakov uit Kazachstan, de eigenaar en fokker van Belbek die in 2019 een stoeterij in Normandië verwierf: Montfort & Préaux. Twee jaar kocht hij ook de stoeterij van Mézeray en hij bezit daarnaast ook een stoeterij in Engeland.

Qatar Prix Marcel Boussac Criterium des Pouliches 2018

Deze ren voor merries gaat over 1.600 meter en kende ook een prijzengeld van in totaal 400.000 euro waarvan 228.560 voor de winnaar. Er vertrokken twaalf paarden, die dit jaar allemaal al twee of meer koersen hebben gewonnen. Na de start nam favoriete Shalromy en Ardent de leiding met Blue Rose Cen en de rest van het veld in hun voetsporen. Blue Rose Cen (Churchill x Queen Blossom) versnelde onder jockey Aurelien Lemaitre in de laatste tweehonderd meter koers en won met vijf lengten gemakkelijk voor Gan Teorainn en Never Ending Story. Voor trainer Christopher Head was het zijn eerste Group I overwinning. Het zit bij de familie Head in de genen; Christopher is de kleinzoon van legende Alec Head, de zoon van topjockey en trainer Freddy Head en de neef van Christiane Head, die drie keer de Qatar Prix de l’Arc de Triomphe won. Hij won zijn eerste Groep 1 ren ooit en ook eigenaar Yeguada Centurion, de stal van Leopoldo Fernández Pujals, een in Cuba geboren ondernemer die zijn fortuin in Spanje met de thuisbezorgketen Telepizza maakte, kon zijn geluk niet op. De koers werd met een gemiddelde snelheid van 57,5 km per uur afgelegd.