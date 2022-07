Opnieuw internationaal succes in drafsport voor Aonne de Wrede

Volgende week wordt ‘gepensioneerd’ paardentrainer Aonne de Wrede 71 jaar. Dat weerhoudt hem er niet van om nog iedere dag met de paarden in de weer te zijn. Donderdag boekte hij weer een groot succes in Frankrijk. Op de baan van Vichy was Aonne’s paard Graal de Busset wederom de beste.

Eigenaren Erik Veenstra en broers Hendrik en Marthijs Roorda zijn maar wat blij dat De Wrede nog niets van een pensioen wil weten. De oude trainer krijgt het keer op keer voor mekaar om afschreven paarden weer aan het winnen te krijgen. Voor stâl Boppeslach, dat koerst voor het goede doel, doet De Wrede het onbezoldigd en liet paard Fado onder zijn leiding al 7 keer winnen. Dat leverde in anderhalf jaar al 30.000 euro op.

Klasbak in wording

Graal de Busset, volgens De Wrede een klasbak in wording, won gisteren in Frankrijk de sprintkoers – waarin 22.000 euro aan prijzengeld te verdienen was – op de baan van het mondaine Vichy. Waar in Nederland John Dekker de paarden rijdt is in Frankrijk Leo Abrivard de man die het moet doen. En die bewees uitermate koelbloedig te zijn in de race over 1600 meter. Voor Graal was het alweer zijn tweede overwinning in amper zes weken tijd.

