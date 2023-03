Oppermachtige Derma Sotogake wint Royal UAE Derby

De met 1 miljoen dollar door Atlantis gesponsorde 'The Royal UAE Derby' had dit weekend een sterke Amerikaanse, Japanse en lokale vertegenwoordiging in het deelnemersveld. Daarmee beloofde de Derby van de Verenigde Arabische Emiraten bij voorbaat al een topren te worden. Derma Sotogake won met afstand met Christophe Lemaire in het zadel. De top vier was volledig voor Japan.

De UAE Derby is al lang een belangrijke ren voor trainers en eigenaren die hun paard in de Kentucky Derby willen laten koersen. De winnaar van de UAE Derby behaalt 100 kwalificatiepunten om dat doel te bereiken. Deze ren over 1.900 meter op zand voor driejarige paarden omvatte een internationaal veld van 13 paarden uit vijf landen. De Japanse deelnemers finishten als de eerste vier. Adrie de Vries op Go Soldier Go werd vijfde.

Oppermachtig

Getraind door Hidetaka Otonashi, eigendom van Hiroyuki Asanuma en met het opperste vertrouwen bereden door Christophe Lemaire, won Derma Sotogake ( Mind Your Biscuits x Amour Poessie). Derma Sotogake kwam aan de finish met 5,5 lengte voor op Dura Erede, 4,5 lengte daarachter zat Continuar en zo’n 3,5 lengte daar weer achter maakte Perriere het Japanse kwartet compleet.

Kentucky Derby

Trainer Otonashi bevestigde na de race dat Derma Sotogake rechtstreeks vanuit Dubai naar Kentucky zal vliegen voor de Run for the Roses op de eerste zaterdag in mei op de renbaan van Churchill Downs. Hij zei: “Ik ben voor het eerst hier en Derma Sotogake is mijn allereerste koerspaard. Nu heb ik één koerspaard en en één winnaar – veel beter dan dat wordt het niet! We waren niet van plan om gelijk de leiding te nemen maar het paard startte goed en liep boven onze verwachting.” Jockey Christophe Lemaire voegde eraan toe: “Hij kan een beetje langzaam starten, dus daar focuste ik mij op. Ik kon hem naast de reling zetten, waar hij zich aan op kon trekken. Hij ontspande zich en toen ik eenmaal op de knop drukte was hij erg indrukwekkend en kon ik genieten van de geweldige finish. Ik wil hem graag in de Kentucky Derby rijden en ben er al door de trainer voor gevraagd, hoe kan iemand dat weigeren?”

Adrie de Vries

Adrie de Vries, die vijfde werd op Go Soldier Go, een paard dat vorig jaar bij de Breeze Up Sales in Dubai werd gekocht, zei na afloop over zijn paard: “Hij heeft altijd tijd nodig om in zijn ritme te komen en wij koersten een beetje ver van achteren. Ik moest hem uit de kick back (het opspattende zand) halen voordat wij echt konden gaan koersen. Veel paarden stopten door die kick back, waardoor ik heel wijd (ver van de reling af) moest gaan koersen. Hij liep zijn ren goed en versloeg dezelfde paarden als in zijn laatste ren hier.”

Bron: Horses.nl