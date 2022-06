Overwinning in 173ste Prix de Diane Longines voor Hollie Doyle met Nashwa

Hollie Doyle heeft met Nashwa geschiedenis geschreven in Chantilly door als eerste vrouwelijke jockey de Prix de Diane Longines te winnen. Voor Nashwa betekende deze overwinning een huldiging als Koningin der Merries.

De Prix de Diane Longines is een klassieker in Europa en wordt gehouden in Chantilly, het renpaardenparadijs onder de rook van Parijs. De renbaan van Chantilly dateert uit 1834 en beslaat 8000 hectare aan bossen, weilanden en kilometers aan gras- en zand trainingsbanen met hellingen. Iedere ochtend trainen ruim 2400 renpaarden te Chantilly waarvan de infrastructuur wordt beheerd door France Galop. De Prix de Diane Longines is een begrip in de koerswereld en wordt ook wel de Derby van de merries genoemd.

Tegenhanger Ladies Day

Deze door Longines met 1 miljoen euro gesponsorde Group I ren voor driejarige merries over 2100 meter is het Franse equivalent van de Epsom Oaks te Engeland. De Diane is qua kleding en hoedjes de tegenhanger van Ladies Day te Royal Ascot. Achttien van Europa’s beste driejarige merries vertrokken van start en de winnares van deze race wordt traditioneel gekroond tot Koningin der Merries en daarnaast ingeschreven voor de in oktober te houden Prix de l’Arc de Triomphe.

Hollie Doyle schrijft geschiedenis

De 25-jarige Engelse vrouwelijke jockey Hollie Doyle werd door trainer John Gosden geboekt om Nashwa (Frankel x Princess Loulou) in deze ren te berijden. Hollie is getrouwd met Tom Marquand en die bereed in dezelfde koers tegenstandster Zellie. Hollie stuurde kort na de start Nashwa naast de reling aan de leiding en hoewel ze in de laatste honderd meter alle zeilen bij moest zetten won de combinatie deze prestigieuze ren met een hoofdlengte voor La Parisienne met 4,5 lengte daarachter Rosacea. Tijdens het uitgalopperen feliciteerde echtgenoot Tom, die als zevende finishte, haar uitbundig en zo schreef Hollie geschiedenis want het was de eerste keer in de lange geschiedenis van deze ren dat een vrouwelijke jockey deze won. Naast de huldiging van Nashwa als Koningin der merries werd Hollie gehuldigd voor haar knappe rijkunst en overwinning.

Parol wint onder Adrie de Vries de Group III te Dortmund

In Dortmund was er Nederlands succes op de renbaan. Adrie de Vries domineerde met Parol (Pastorius x Palucca) van start tot finish de met 55.000 euro gedoteerde Group III GroBer Preis der Wirtschaft over 1800 meter. Een mooi vaderdagscadeau voor de sympathieke Nederlander dat nog een extra feestelijk tintje kreeg nadat Zarena, het paard van zijn echtgenote Lorna, onder jockey Ina Moustova op dezelfde middag te Duindigt won.