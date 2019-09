Paard nummer 32 geëuthanaseerd op Amerikaanse renbaan

Het zijn roerige tijden voor de Noordamerikaanse paardenraces. Het ene na het andere schandaal dient zich aan. Gisteren begon in de achtste koers in Santa Anita de driejarige Emtech in de laatste rechte lijn voor de finish te strompelen en brak beide kogels. De dienstdoende dierenarts, dr. Ryan Carpenter, verklaarde dat euthanasie de meest humane optie was. Daarmee werd Emtech het 32ste geëuthanaseerde paard sinds december 2018 op de Sana Anita Park renbaan.

Net als voor de vierjarige Zeke, die nog geen twee weken geleden werd geëuthanaseerd, zal de autopsie op Emtech moeten uitwijzen of het aan de conditie van het paard of aan de renbaan lag. Ondanks het feit dat de paarden op de renbaan in Californië voorafgaand aan de races sterk onder de loep worden genomen en de renbaan nauw blijft samenwerken met de California Horse Racing Board, is de kritiek op de Stronach Group (de eigenaar van onder meer deze renbaan) verre van mals.

Wereldkampioenschappen?

De in november geplande wereldkampioenschappen van de Breeders Cup, die ook op Santa Anita Park zijn, zal menig eigenaar en trainer van buiten de VS hoofdbrekens opleveren. Zij hebben de trainingsschema’s van hun paarden immers gefocust op deelname aan de Breeders Cup races. De vraag is of de prijzenpot van vele miljoenen de risico’s waard zijn. Het is nog steeds niet duidelijk of deze risico’s te wijten zijn aan de conditie van de renbaan.

Geruchten dat de Breeders Cup mogelijk zal worden verplaatst naar Belmont Park (New York) zou die hoofdbrekens kunnen wegnemen, maar vooralsnog is dat niet aan de orde en staat het evenement nog gepland op de Santa Anita Park renbaan.

Bron: Horses.nl