Paard overlijdt in Seejagdrennen

In het Seejagdrennen in Hamburg, een race die ook door het water gaat, is de negenjarige Captain von Trappe (Germany x Be My Native) overleden. Zijn ruiter Christian von der Recke kwam ten val in het water, maar de ruin galoppeerde verder door over het veld. Bij een poging om over een rail te springen sloeg Captain von Trappe over de kop en brak zijn nek.