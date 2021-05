Paard van 1000 dollar wint legendarische Kentucky Derby

De ren was afgelopen nacht misschien niet heel spectaculair, toen jockey John Velasquez met Medina Spirit van begin tot eind de leiding had in de Kentucky Derby en niet meer af gaf, maar het verhaal achter dit paard is wel heel bijzonder. Dit paard werd namelijk als jaarling verkocht voor slechts 1.000 dollar en laat daarmee zien dat het niet alleen voor peperdure paarden is weggelegd om een legendarische ren te kunnen winnen.

De Kentucky Derby, ook wel ‘The run for the roses’ genaamd, is wellicht de bekendste Derby ter wereld voor driejarige paarden. Het is de droom van iedere fokker en eigenaar. Dat die droom voor iedere beurs is weggelegd bewees Medina Spirit (Protonico x Mongolian Changa) die als jaarling voor 1.000 dollar werd aangeschaft en nu de met 3 miljoen dollar-gedoteerde hoogste eer won. Na die aanschaf wisselde het paard als tweejarige in juli 2020 weliswaar voor 35.000 dollar van eigenaar maar het hoeft dus niet zo te zijn dat paarden die voor miljoenen zijn aangeschaft een garantie voor het winnen van grote rennen zijn.

Lasix-vrij

De 147ste editie werd voor het eerst vrij van Furosemide (ook wel Lasix genoemd, een medicijn dat volbloeden in de USA al decennia toegediend krijgen om longbloedingen te voorkomen en in de rest van de wereld verboden is en op de dopinglijst staat) verreden. Betrokkenen werd verboden om hun paarden 24 uur voorafgaande aan de starttijd van deze legendarische ren Lasix toe te dienen.

Gelijk aan kop

Negentien driejarigen (het paard King Fury werd door de baanartsen gisteren niet fit bevonden) gingen van start in deze legendarische ren over 2000 meter op zand. De ren verliep niet erg spectaculair want jockey John Velasquez stuurde Medina Spirit gelijk aan kop, bepaalde het tempo en gaf die koppositie niet meer af. In de laatste honderd meter probeerden Mandaloun, Hot Rod Charlie en Essential Quality, de uiteindelijk tweede, derde en vierde aankomenden nog Medina Spirit in te halen maar het mocht hen niet baten.

Record Kentucky Derby overwinningen

Zo was het dus dat een goedkoop aangekocht paard de Kentucky Derby vrij eenvoudig won. Voor trainer Bob Baffert was het zijn zevende Kentucky Derby overwinning. Baffert die twee uur eerder met de driejarige merrie Gamine de The Derby City Distaff won staat nu eenzaam aan kop met 221 overwinningen waaronder een record van zeven Kentucky Derby’s. Jockey John Velazquez boekte zijn vierde Derby-overwinning.

Bron: Horses.nl