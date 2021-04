Paard van Queen Elizabeth wint Newmarket’s Rowley Mile

Tactical (Toronado x Makfi), gefokt door en in eigendom van Queen Elizabeth, won op dinsdag 14 april de Newmarket's Rowley Mile. In Newmarket werd er stilgestaan bij het overlijden van Prince Philip. Alle jockeys droegen en zwarte band om hun arm. De overwinning van Tactical was een klein geluksmoment voor The Queen.

In de eerste instantie zag het er naar uit dat Tactical en zijn jockey Oisin Murphy werden ingesloten door de rivalen, maar er verscheen een opening. Murphy profiteerde daarvan en slaagde er in om de driejarige volbloed als eerste over de eindstreep te sturen.

The Queen is een enthousiast fokker en is vaak te gast op renbanen in Groot-Brittannië. Haar jockeys dragen nog altijd de racekleuren van haar vader en grootvader: een paars-rood jasje met goudkleurig borduursel.

Bron: BlauwBloed/Horses.nl