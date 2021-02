Petrus wint Al Rajhi Bank Saudi International Handicap

Op de Internationale Saudi Cup Handicap op de King Abdulaziz vond de aftrap van de Saudi Cup rennen plaats op de renbaan in Riyad. Met een prijzenpot van 20 miljoen als hoogtepunt.

Voorwaarden

De ren is over 2100 meter op gras. Hij is in het leven geroepen om deelnemers uit landen die zijn opgenomen in lijst van II en III-landen van de IFHA, de kans te bieden om hun vierjarige en oudere Engelse volbloeds met een handicap tussen 85 en 110 in te schrijven. Nederland valt daar ook onder.

Prachtige kans

Naast de quarantaine voorwaarden moeten zowel de internationale als de Saudisch deelnemende paarden ten minste een keer hebben gekoerst in het land waar zij getraind worden. Het is een unicum deze landen om aan een handicap ren met een dergelijk prijzengeld deel te kunnen nemen. Het biedt de internationale rensport een prachtige kans. Onze Nederlandse topjockey Adrie de Vries werd voor deze ren door de Bahrainse trainer Fawzi Nass geboekt om What A Welcome te rijden.

Lokaal getrainde paarden

Deelnemers uit Bahrain, Spanje en Tsjechië werden ingevolgen. Het was het lokaal door Fawaz Alghareeba getrainde zesjarige Petrus (Zoffany x Ambrosine) die deze inaugurele ren won. Het paard won zijn derde koers sinds hij uit Engeland naar Bahrain werd verhuisd en daar in training staat.

25.000 dollar

Petrus koerste in het middenveld en werd in de laatste lijn voor de finish door de Panameese jockey Wigberto ‘Wiggy’ Ramos naar de buitenkant van het veld getrokken en de combinatie stoof over het midden van de baan naar de overwinning. Op 2 ¼ lengte daarachter volgde Desert Lion met daarachter Rayounpour onder Frankie Dettori de vierde aankomende What a Welcome die door Adrie de Vries werd bereden. De Vries sleepte voor zijn eigenaren daarmee maar liefst 25.000 dollar in de wacht.

Teken van het paard

Wiggy Ramos: “Ik ben erg blij met deze overwinning. Ik wachtte op een teken van mijn paard en vanaf 800 meter koers kreeg ik dat van hem. Hij is erg sterk. Het winnen van een ren als deze is fantastisch en zal steeds meer goede paarden naar Saoedi-Arabië brengen. Winnen voelt altijd goed, maar op een dag als vandaag is het nog beter want vorig jaar brak ik mijn pols. Ik kon toen niet bij de Saudi Cup rennen rijden. Dat ik heb ik dus nu al ingehaald.”

Bleef doorgaan

Adrie de Vries: “Ik had een mooie rit aan de binnenkant van de baan op What A Welcome, het paard versnelde en bleef doorgaan en het was een goede koers”

20 miljoen dollar

De Vries rijdt morgen voor Godolphin de vijfjarige Lands of Legends in The STC 1351 Turf Sprint met een prijzenpot van één miljoen dollar en op Simsir in de Saudi Cup met een prijzenport van 20 miljoen dollar.

Bron: Horses.nl