Phantalassa wint de met $20.000.000 gedoteerde Saudi Cup 2023

De Saudi Cup, de rijkste paardenren ter wereld over 1800 meter op zand met een prijzengeld van $ 20 miljoen waarvan $ 10 miljoen voor de winnaar werd door Japanse deelnemer Phantalassa in een tijd van 1:50:80 vanaf de start tot de finish gewonnen.

De zesjarige hengst gaf de rest van het topveld, waaronder Country Grammer die net als vorig jaar genoegen moest nemen met een tweede plek, het nakijken en bevestigde daarmee dat Japanse paarden tot de absolute wereldtop behoren en in de toekomst nog meer van zich zullen doen spreken. Van de eerste vijf finishende paarden waren er vier afkomstig uit Japan en drie van de toprennen werden door Japanse paarden gewonnen.

Snel en niet omkijken

Trainer Yoshito Yahagi en jockey Yutaka Yoshida hadden een eenvoudige tactiek voor de ren: vanaf de start gas geven en niet omkijken. Vertrokken uit startbox 1 met de reling aan zijn linkerkant werd dat plan door Yoshida onmiddellijk en perfect uitgevoerd. Natuurlijk is het paard degene die het moet doen maar Phantalassa (Lord Kanaloa x Miss Pemberley) had er zin in en deed aan het plan van diens trainer en jockey zonder probleem mee, bepaalde het tempo van de ren, was duidelijk in balans en gaf richting finish extra gas toen hij daarom werd gevraagd.

De combinatie versloeg met ¾ lengte de door Bob Baffert getrainde Country Grammer die door Frankie Dettori werd bereden. Dettori is aan zijn afscheidsjaar bezig, heeft zowat alle toprennen ter wereld gewonnen, maar de rijkste ren ter wereld zal op zijn palmares ontbreken tenzij hij mocht besluiten om zijn afscheid nog een jaartje uit te stellen. Derde werd Cafe Pharaoh die door Joao Moreira, die eveneens aan zijn afscheidstour als jockey bezig is, werd bereden.

Startbox

Jockey Yutaka Yoshida zei “Phantalassa vertrekt niet altijd goed uit de startbox dus ik concentreerde mij daarop en dat lukte. Toen wij al gelijk een voorsprong namen en het tempo van de ren niet al te hoog bepaalden legden de overige deelnemers niet al te veel druk op ons en werd het voor ons rechttoe rechtaan koerd met een versnelling richting finish. Het is een onvergetelijk moment en ik ben erg blij dat ik de winnaar heb bereden.”



Tweede overwinning

Voor de populaire Japanse trainer Yoshito Yahagi wiens paarden in de training eruit springen omdat zij er onberispelijk uit zien en werkelijk alle tuig, van hoofdstel tot bandages op kleur op elkaar afgestemd zijn, was het zijn tweede overwinning van de avond na het binnenhalen van de met $ 1,5 miljoen gedoteerde 1351 Turf Sprint met zijn pupil Bathrat Leon. Voor Hiroo Race Co Ltd, de eigenaren van Phantalassa en Bathrat Leon, was het weer een onvergetelijk avontuur en zij juichten en dansten toen hun pupillen als eerste finishten.

‘Als ik een hoed draag weten ze wie ik ben’

Yahagi “toen ik met trainen begon, kende niemand mij maar als ik een hoed droeg, wisten ze wie ik was. Vandaag droeg ik dezelfde hoed die ik droeg bij de Breeders’ Cup. Ik heb tussen de 200 en 300 hoeden en het zou leuk zijn als men een weddenschap gaat afsluiten op de kleur van mijn hoed.Panthalassa had vandaag een perfecte start en de jockey heeft hem meesterlijk bereden. Ik kan het echt niet geloven en dank het paard en mijn personeel. Mijn gevoel om het paard, dat normaal op gras koerst, nu op zand te laten koersen was dus juist.

Niet elk paard kan een verandering van ondergrond aan maar vanaf onze aankomst hier liet hij in de trainingen al zien dat hij het wel kan. De Japanse rensport probeert steeds te verbeteren en verder te ontwikkelen en de Japanse paardenrennen zijn internationaler geworden. Ik zal met de eigenaren overleggen en dan beslissen of we naar Dubai gaan voor de Dubai World Cup rennen of, als mijn eigenaren dat goed vinden, later dit jaar naar Europa.