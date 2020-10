Pikeur geeft paard fles cava, dierenbescherming duikt er bovenop

De Balearische dierenrechtsorganisatie Assaib is bovenop een actie van een Franse pikeur gedoken en heeft aangifte van dierenmishandeling gedaan. Op social media dook een video op van de pikeur waarin hij een fles cava leegt in de mond van de merrie Helen Llinartix.

Het voorval gebeurde na de winst van de merrie in de Grote Prijs van Mallorca. Volgens de jockey zelf zat er geen cava in de fles, maar een mengsel van aminozuren en electrolyten. Seprona, een afdeling van de Spaanse politie die verantwoordelijk is voor dierenwelzijn, onderzoekt de zaak.

Bron: Horses.nl