Pikeur Robin Bakker over nieuwe zweepregels: ‘Deze idioterie maakt de sport kapot’

Pikeur Robin Bakker haalt in een interview op stellingwerf.nl hard uit naar het bestuur van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (SNDR). Hij meent dat de nieuwe regels omtrent zweepgebruik (zweep gebruiken om paard aan te sporen verboden) de drafsport kapot maken.

In een interview op stellingwerf.nl had Bakker geen goed woord over voor de onlangs ingevoerde regels omtrent het aansporen van de dravers tijdens de races. Het zweepgebruik is zo goed als verboden en mag alleen nog in noodsituaties. Ook het aansporen met de lijnen mag niet meer. “Het is door die idiote regels voor een pikeur onmogelijk om zijn kansen te verdedigen. Ze zijn stapelgek. Er is geen land in de wereld, waar zulke idiote regels gelden.”

Trainers haken af en wedders houden het voor gezien

Bakker hoopt dat de SNDR snel tot inzicht komt en de maatregelen terugdraait. “Deze idioterie maakt de sport kapot. Trainers haken af en ook de Franse wedders houden het zo voor gezien. Ze zien dat de pikeurs hun kansen niet kunnen verdedigen. Dit is een ramp voor de wedomzet uit Frankrijk, daar drijft onze sport op. Als deze regels blijven, zie ik de toekomst donker in.”

Zweeds systeem

De internationale pikeur pleit voor de invoering van het Zweedse systeem. “Daar zijn ze streng, maar mag je drie tikjes geven en gaat het goed. Waarom kan dat hier niet? Ze zijn blijkbaar doodsbang voor de dierenactivisten.”

Fokker Hennie Kloosterman maakt zich ook zorgen. “Als dit zo blijft, laat ik geen merries meer dekken.”

Bron: Stellingwerf.nl