Pinatubo de beste tweejarige ter wereld

De Darley Dewhurst Stakes over 1400 meter (Group I) is een van de laatste krachtmetingen voor tweejarige Engelse volbloeds dit jaar voordat de paarden op rust gaan en hun trainers hen gaan voorbereiden op de klassiekers die zij als driejarigen volgend jaar te wachten staan. In Newmarket vertrokken onder grote belangstelling negen tweejarigen aan de race en Pinatubo (Shamardal x Lava Flow) die op 15 september op The Curragh de National Stakes met negen lengten verschil won en iedereen deed verstommen gold als grote favoriet. De hengst heeft in zijn jonge carrière nu zes races gekoerst, waaronder twee Group I, en die alle zes gewonnen. Dat deed hij in Newmarket weer!

Hoewel de renbaan in Newmarket zwaardere grond kende als die van The Curragh 27 dagen geleden deerde dat Pinatubo niet. Als tweejarige liet hij zien dat hij weet wat koersen inhoudt ondanks het feit dat de hengst dieper moest gaan dan in zijn vorige koersen. Jockey William Buick hield hem na de start in het midden van het deelnemersveld en hield hem onder controle om in de laatste vierhonderd meter toe te slaan. De combinatie won gecontroleerd met twee lengten voor Arizona en de derde aankomende Wichita, beiden in training van Aidan O’Brien.

Paard om naar uit te kijken in de toekomst

In de paddock gedroeg Pinatubo zich net zoals de grote oudere kampioenen. Rustig en kalm maar eenmaal in de startbox voor de race knipt er kennelijk een schakelaar bij hem om en weet hij wat hij moet doen. Trainer Charlie Appleby: “Je kunt ’s ochtends bij de training niet erg enthousiast over hem worden, hij draait zijn trainingsprogramma en dat is het dan ook. Ik zei vandaag in de voorbrengring voor de race tegen William Buick dat je zou denken dat hij een oud paard is. Thuis kan hij nogal gelaten in de training zijn maar zodra de race is gestart, straalt Pinatubo gecontroleerde agressie uit. William gaf Pinatubo vandaag een fantastische rit en we hebben kunnen zien dat het paard ook vanuit het middenveld kan aanvallen en vechtersmentaliteit heeft. Als driejarigen staat voor hem volgend jaar de Qipco 2.000 Guineas op het programma”

Sheih Mohammed bin Rashid al Maktoum

De eigenaar van Pinatubo, Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum (Godolphin) maakte op het erepodium een dansje en was verguld over zijn pupil: “Ik heb al zijn races gezien en het paard vertoont een ongekende moed, het is een van mijn favoriete paarden en ik hoop dat ik volgend jaar weer zo’n tweejarige kan vinden. De Shamardals zijn erg snel. Ik kijk er naar uit hem volgend jaar te racen”

Pinatubo’s overwinning was het perfecte einde van een spectaculaire week voor Godolphin van Sheikh Mohammed. Tijdens de Keeneland Sales en die van afgelopen week bij de Tattersalls heeft Sheikh Mohammed voor ruim 16 miljoen dollar enkele paarden en jaarlingen kocht met afstammingen waar men u tegen zegt.

Bron: Horses.nl