Poetic Flare wint met gemak St James’s Palace Stakes in Royal Ascot

De openingsdag van Royal Ascot wordt vaak beschouwd als de mooiste dag van vlakkebaanrennen in het Verenigd Koninkrijk. Met de internationale toppaarden die aan de start verschijnen trekt Royal Ascot normaliter ongeveer 300.000 bezoekers in vijf dagen aan, keert £ 5,5 miljoen aan prijzengeld uit in 18 Group rennen waaronder 8 Group I en wordt uitgezonden in meer dan 200 landen. Vorig jaar lag de renbaan er door Covid-19 verlaten bij maar dit jaar mochten rond 12.000 mensen aanwezig zijn en die maakten er fraai uitgedost een mooi feest van.

De dagelijks aftrap van het vijf dagen durende Royal Ascot vindt plaats met het arriveren Hare Majesteit Queen Elizabeth II en haar genodigden in open calèches voor de tribunes en de paddock voor het uitzinnige publiek. Vorig jaar was daar geen sprake van en voor het eerst sinds zij tot koningin werd gekroond woonde Queen Elizabeth Royal Ascot 2020 niet persoonlijk bij. Dit jaar opende zij voor het eerst in haar 69-jarige regeringsperiode Royal Ascot niet, maar zij zal later deze week twee à driemaal aan de Royal Procession deelnemen. Prins Charles en echtgenote Camilla en Prinses Anne waren wel aanwezig terwijl Hare Majesteit thuis te Windsor Castle naar de rennen keek.

Palace Pier wint de Queen Anne Stakes

De eerste Group I ren was de Queen Anne Stakes. Deze ren over de klassieke mijl (1.609 meter) telde 11 deelnemers en het was favoriet en leider van de wereldwijde volbloedranglijst Palace Pier (Kingman x Beach Frolic) onder Frankie Dettori die de ren won voor trainer John Gosden en diens zoon Thady met wie John dit jaar samen de bij hem gestalde renpaarden traint. Tweede werd Lope Y Fernandez, derde Sir Busker en vierde Lord Glitters die afgelopen januari onder Adrie de Vries te Dubai de Singspiel Stakes won.

Oxted verslaat topfavoriet

De tweede Group I ren was de King’s Stand Stakes over 1.007 meter die favoriet Battaash vorig jaar won doch het was de vijfjarige Oxted (Mayson x Charlotte Rosina) onder jockey Cieren Fallon die er voor trainer Roger Teal met de winst vandoor ging. Tweede werd Arecibo, derde Extravagant Kid en Battaash eindigde op een vier de plek. Volgens diens jockey was het paard niet zo scherp als in de eerdere rennen.

Sprookje Poetic Flare

De derde Group I ren van vandaag werd wederom door een topfavoriet gewonnen. Vorig jaar won Palace Pier deze ren over 1.604 meter maar die liep en won vandaag de Queen Anne Stakes. Publiekslieveling Poetic Flare (Dawn Approach x Maria Lee) deed de droom van de 79-jarige trainer Jim Bolger, die thuis voor de buis naar de verrichtingen van zijn pupil keek, uitkomen en won deze ren met 4 ¼ lengte zo gemakkelijk dat het moeilijk wordt om de juiste volgende rennen voor de driejarige te gaan uitzoeken. Heel knap en met een koel hoofd bereden door schoonzoon Kevin Manning kwam de combinatie tweehonderd meter voor de finish pas echt in actie. Totdat moment hield Manning zijn handen stil en toen hij Poetic Flare los liet was er geen houden meer aan. Poetic Flare won voor Lucky Vega die zijn verdere leven als dekhengst zal vervullen en derde werd Battleground.

Niet geloven

Kevin Manning: “Poetic Flare was vandaag beter dan hij tot nu toe is geweest. Ik kon niet geloven hoe gemakkelijk hij koerste en toen ik hem vroeg om te versnellen reageerde hij onmiddellijk. Het is een goed en slim paard en hij kan elke bodemgesteldheid aan. Wij hebben een geweldig team dat het paard verzorgt en alle dank en lof gaat daar naar uit.”

