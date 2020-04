Potters Corner wint virtuele Grand National en troeft favoriet af

Potter's Corner heeft de virtuele Grand National 2020 gewonnen. De Grand National is een steeple chase, een ren met hindernissen, en één van de bekendste paardenraces ter wereld. Vanwege het coronavirus was het evenement voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog afgelast. Vandaag zou de race voor de 173ste keer gehouden worden op de Aintree Racecourse nabij Liverpool. De virtuele Grand National was echter de enige race die dit jaar plaatsvond.

De virtuele race wordt al sinds 2017 gehouden om een indicatie te krijgen van de echte race. Aan de editie van dit jaar deden veertig paarden mee, die zo realistisch mogelijk waren ‘nagebouwd’ met moderne technologie en algoritmes. In 2017 werd de winnaar van de virtuele race uren later tweede in de echte race, in 2018 had de animatie de winnaar goed en in 2019 zelfs drie namen van de uiteindelijk topvijf.

Dood paard racet ook mee

De paarden die dit jaar meededen aan de virtuele wedstrijd waren voornamelijk paarden die ook aan de echte race zouden meedoen. Tiger Roll bijvoorbeeld, de winnaar van de afgelopen twee edities. Maar er was ook een unieke deelnemer: Red Rum. Dat paard overleed in 1995 en is samen met Tiger Roll het enige paard dat de Grand National twee keer achter elkaar won (in 1973 en 1974). Nu streden ze dus voor het eerst tegen elkaar.

Hoewel Tiger Roll in eerste instantie voorop ging, was het uiteindelijk dus Potters Corner die won. Dit paard had slechts een 1 op 18 kans op de winst volgens de Britse ‘bookies’. Ook de nummer twee was niet één van de favorieten: Walk in the Mill. Tiger Roll kwam uiteindelijk als vierde binnen.

Gokken voor de NHS

En net als bij de ‘echte’ editie, die anders , konden Britten massaal gokken op de winnaar. Met als kanttekening dat alle winst naar de Britse gezondheidszorg (de NHS) ging.

De hele race is hier terug te kijken.

Bron: NOS / The Mirror / Twitter / Horses.nl